Το Βερολίνο προσανατολίζεται σε αυστηρότερη εμπορική πολιτική απέναντι στην Κίνα, όπως προανήγγειλε χθες Τρίτη ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, με αιχμή πρακτικές του Πεκίνου τις οποίες η γερμανική πλευρά θεωρεί ότι παραβιάζουν τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι επιδιώκουμε σύγκρουση», όμως «όταν βλέπουμε ότι η Κίνα δεν τηρεί τους κανόνες, πρέπει να τοποθετηθούμε διαφορετικά», είπε ο πολιτικός των σοσιαλδημοκρατών (SPD), ο οποίος είναι επίσης αντικαγκελάριος του Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW στην Σπάρτανμπεργκ, στην αμερικανική πολιτεία Νότια Καρολίνα.

Η στάση αυτή μπορεί να συνεπάγεται μεταξύ άλλων υψηλότερους δασμούς, ιδίως στα υβριδικά και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ θα μπορούσε επίσης να απαιτηθεί συμπαραγωγή, με ευρωπαϊκό πλειοψηφικό έλεγχο στα εταιρικά σχήματα και εγγυήσεις για μεταφορά τεχνογνωσίας, κατά τον υπουργό.

Η ανησυχία για τον κινεζικό ανταγωνισμό εντείνεται στη Γερμανία εδώ και καιρό, ειδικά στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγορούν την Κίνα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές — μεγάλες κρατικές επιδοτήσεις, υπερπαραγωγή και τιμές ντάμπινγκ. Λένε επίσης ότι οι δικές τους εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην πρόσβαση στην κινεζική αγορά.