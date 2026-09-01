Στα άκρα οδηγείται η διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Καναδά και ΗΠΑ, με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να περνά στην αντεπίθεση. Ο Καναδός ηγέτης τοποθετήθηκε ανοιχτά απέναντι στις ειρωνείες και τα χλευαστικά σχόλια που εξαπέλυσαν μέλη της κυβέρνησης Τραμπ κατά του καναδικού στρατού. Ο Μαρκ Κάρνεϊ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τις δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων ως τελείως «ανάξιες της θέσης που κατέχουν».



Η τοποθέτηση αυτή αποτυπώνει την έντονη δυσαρέσκεια της Οτάβα για την τακτική της Ουάσινγκτον, πυροδοτώντας νέο γύρο εντάσεων στις σχέσεις των δύο χωρών.

«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο με τον Καναδά. Πώς θα μπορούσαμε να είμαστε σε πόλεμο με τον Καναδά; Θα πάρουν τα δύο υποβρύχιά τους από το εμπορικό κέντρο του Έντμοντον και θα μας τα εκτοξεύσουν;» διερωτήθηκε σε σκωπτικό ύφος χθες ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, κάνοντας αναφορά σε ένα αξιοθέατο που υπήρχε παλαιότερα σε αυτό το εμπορικό κέντρο της επαρχίας Αλμπέρτα.



«Δεν μπορείτε να εμπλακείτε σε μια πολιτική αντιποίνων με κάποιον που είναι δεκατρείς φορές μεγαλύτερος από εσάς», συνέχισε μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, κατηγορώντας τον Μαρκ Κάρνεϊ ότι προσπαθεί να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από την αντιπαράθεσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.



Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Χ ένα μήνυμα με το οποίο έμοιαζε να χλευάζει την εξωτερική εμφάνιση μιας υπέρβαρης Καναδής στρατιωτικού, η οποία απένεμε ένα μετάλλιο σε μία κατασκήνωση νέων.

Canada PM Mark Carney torches Trump officials after Pete Hegseth attacks teenage cadet https://t.co/z5t1W8qkgm — Daily Mail (@DailyMail) September 1, 2026

Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει επικρίνει την παρουσία «χοντρών στρατιωτών» στις τάξεις του αμερικανικού στρατού, συνόδευσε το μήνυμά του με τη φράση «είναι πραγματικό» και μια καναδική σημαία.

«Είναι ανάξιο της θέσης που κατέχουν» απάντησε ο Μαρκ Κάρνεϊ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με τους χλευασμούς της κυβέρνησης Τραμπ προς τον καναδικό στρατό.



«Όταν οι Αμερικανοί σταματήσουν να φτιάχνουν μιμίδια (memes), να πετούν αιχμές και να προσπαθούν να το παίξουν σκληροί και αρχίσουν να παίρνουν αυτές τις συζητήσεις στα σοβαρά, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις», με στόχο να τερματιστούν οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, πρόσθεσε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Canadian Prime Minister Mark Carney:



When the Americans stop doing memes, stop throwing shade, stop trying to be tough, and start being serious about having those discussions, we can have those discussions.



It’s not constructive, but that’s their democracy.… — Tabz (@TabzLIVE) September 1, 2026

«Δεν είναι εποικοδομητικό, όμως αυτή είναι η δημοκρατία τους», πρόσθεσε. Ο Μαρκ Κάρνεϊ διέκοψε πρόσφατα τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο πως θέλει να του επιβάλει μια «άδικη» εμπορική συμφωνία και απάντησε στην επιβολή νέων αμερικανικών δασμών με μια σειρά αντίμετρων.



Ο πρώην τραπεζίτης βγήκε ενισχυμένος χθες από τις επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες επικράτησε το Κόμμα του των Φιλελευθέρων σε τρεις περιφέρειες που διακυβεύονταν.



«Το μήνυμα των Καναδών είναι, πιστεύω, σαφές. (…) Στηρίζουν το σχέδιο της κυβέρνησης», υπογράμμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.