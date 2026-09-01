Στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, την Τετάρτη (2/9), στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, βρίσκεται ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Ο 20χρονος χαφ υπέγραψε πριν λίγες μέρες το συμβόλαιό του, ανακοινώθηκε από τους «ασπρόμαυρους», έκανε τις πρώτες του προπονήσεις και είναι έτοιμος και για την πρώτη εμφάνιση.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ολοκλήρωσε την Τρίτη (1/9) την προετοιμασία του για το ματς κυπέλλου με τον ΟΦΗ και ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία βρίσκονται οι Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου.

Σε ό,τι αφορά τον Παντελή Χατζηδιάκο, οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν ότι έχει υποστεί μυικό τραυματισμό στον αριστερό υποκνημίδιο μυ και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.