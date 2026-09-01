Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι προσλήψεις 23.020 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2026-2027, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Οι προσλήψεις αφορούν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Πώς κατανέμονται οι 23.020 προσλήψεις

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται:

11.502 εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

4.121 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται:

3.048 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

4.109 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση

200 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία, για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων

Παράλληλα, 40 προσωρινοί αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Έμειναν ακάλυπτες 35 θέσεις

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι δεν κατέστη δυνατό να καλυφθούν 35 από τις θέσεις που είχαν προγραμματιστεί λόγω έλλειψης υποψηφίων.

Από αυτές, οι 34 αφορούσαν θέσεις στην Ειδική Αγωγή για τις οποίες απαιτούνταν πιστοποιημένη επάρκεια στην ελληνική γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία οι αναπληρωτές

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται θα πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Το υπουργείο έχει αναρτήσει ειδικές οδηγίες για τη διαδικασία τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες και την ανάληψη υπηρεσίας.

Άλλες 6.786 προσλήψεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Την ίδια ημέρα ανακοινώθηκαν επίσης 6.786 προσλήψεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Από αυτές,

1.647 αφορούν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,

4.080 την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη – παράλληλη στήριξη,

381 τα ΚΕΔΑΣΥ και

678 τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.

Για 108 επιπλέον θέσεις δεν βρέθηκαν υποψήφιοι.Παράλληλα, το υπουργείο ανακοίνωσε την πρόσληψη 142 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, οι οποίοι επίσης καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου.

Ο πίνακας Γενικής Εκπαίδευσης

Ο πίνακας ΣΜΕΑ

Ο πίνακας για τα Μουσικά Σχολεία