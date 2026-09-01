Ένα ασυνήθιστο δίκτυο συντηρητικών influencers, πρώην στρατιωτικών και πολιτικών σχολιαστών φαίνεται να έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό του αμερικανικού Πενταγώνου, προκαλώντας ερωτήματα για τα όρια μεταξύ κυβερνητικής υπηρεσίας, πολιτικής επικοινωνίας και διαδικτυακής επιρροής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Washington Post, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει τοποθετήσει, χωρίς ευρεία δημοσιοποίηση, αρκετούς συντηρητικούς βετεράνους με μεγάλη παρουσία στα social media σε κυβερνητικές θέσεις.

Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, ενώ εμφανίζονται δημόσια ως ανεξάρτητοι σχολιαστές, χρησιμοποιούν συχνά τις πλατφόρμες τους για να υπερασπιστούν τις επιλογές του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και να επιτεθούν σε δημοσιογράφους, στρατιωτικούς ή άλλους επικριτές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι τουλάχιστον ορισμένοι από αυτούς δεν φέρονται να έχουν απλώς συμβουλευτικό ή επικοινωνιακό ρόλο. Αντίθετα, έχουν αναλάβει πολιτικές θέσεις στο υπουργείο από τις οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αποφάσεις και αλλαγές πολιτικής.

Τα ονόματα που βρίσκονται στο επίκεντρο

Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να έχουν αναλάβει κυβερνητικά καθήκοντα βρίσκονται ο απόστρατος συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας Ρομπ Μάνες και ο απόστρατος συνταγματάρχης του Στρατού Κερτ Σλίχτερ.

Στοιχεία του Πενταγώνου που εξέτασε η Washington Post φέρονται να δείχνουν ότι και οι δύο διέθεταν μέχρι την περασμένη εβδομάδα ενεργές επίσημες κυβερνητικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπάγονταν στο γραφείο του Άντονι Τάτα, υφυπουργού Άμυνας αρμόδιου για θέματα προσωπικού και ετοιμότητας.

Μάλιστα, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους περιλαμβάνουν την ένδειξη «.civ», η οποία χρησιμοποιείται για πολιτικούς υπαλλήλους του υπουργείου και όχι για εν ενεργεία στρατιωτικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες.

Οι δύο άνδρες έχουν πολυετή στρατιωτική εμπειρία, ωστόσο μετά την αποστρατεία τους στράφηκαν έντονα προς τον χώρο της συντηρητικής πολιτικής αρθρογραφίας και του διαδικτυακού σχολιασμού.

Ο Μάνες διαθέτει περισσότερους από 135.000 ακολούθους στο X, ενώ ο Σλίχτερ προσεγγίζει τους 620.000.

Στην ίδια υπόθεση εμφανίζεται και ο Τόμας Άντερσον, επίσης απόστρατος συνταγματάρχης του Στρατού και δικηγόρος, ο οποίος γράφει στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο «Cynical Publius» και διαθέτει περισσότερους από 323.000 followers.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Άντερσον εμφανιζόταν επίσης στα μητρώα του Πενταγώνου με κυβερνητική ηλεκτρονική διεύθυνση και τοποθέτηση στο γραφείο του Τάτα. Ωστόσο, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας το όνομά του δεν εμφανιζόταν πλέον στα ίδια αρχεία.

Σιωπή από το Πεντάγωνο για τους ακριβείς ρόλους

Μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες των τριών ανδρών.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου απέφυγε να απαντήσει εάν λαμβάνουν μισθό από το αμερικανικό Δημόσιο, ποια ακριβώς καθήκοντα ασκούν και για πόσο διάστημα προβλέπεται να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Ούτε ο Άντονι Τάτα σχολίασε τις σχετικές πληροφορίες.

Οι Μάνες και Σλίχτερ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ ο Άντερσον αρνήθηκε να τοποθετηθεί αναλυτικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι συνεργάτες έχουν ενταχθεί είτε στην κατηγορία των «Special Government Employees» – ειδικών κυβερνητικών υπαλλήλων – είτε σε εκείνη των «Highly Qualified Experts», δηλαδή ειδικών υψηλής εξειδίκευσης.

Οι πρώτοι μπορούν βάσει νόμου να εργάζονται για την κυβέρνηση έως 130 ημέρες μέσα σε μία περίοδο 365 ημερών. Οι ειδικοί υψηλής εξειδίκευσης, αντίθετα, μπορούν να απασχολούνται είτε με πλήρες είτε με μερικό ωράριο και, ανάλογα με τη συμφωνία, με ή χωρίς αμοιβή.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς ισχύει οικονομικά για κάθε μία από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η μάχη του Χέγκσεθ κατά της «woke» κουλτούρας

Η ομάδα του Άντονι Τάτα έχει αναλάβει σειρά θεμάτων που βρίσκονται στην καρδιά της λεγόμενης πολιτισμικής σύγκρουσης στις ΗΠΑ.

Μεταξύ άλλων, εξετάζει κατά πόσο οι ανώτατες στρατιωτικές σχολές έχουν επηρεαστεί από ιδεολογικές προσεγγίσεις που η σημερινή ηγεσία χαρακτηρίζει «woke», ενώ έχει τεθεί υπό επανεξέταση και ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε εφαρμόσει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού κατά της Covid-19 στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News και αξιωματικός της Εθνοφρουράς, έχει επιχειρήσει από την ανάληψη των καθηκόντων του να αλλάξει δραστικά όχι μόνο τη λειτουργία αλλά και τη δημόσια εικόνα του Πενταγώνου.

Η νέα επικοινωνιακή πολιτική έχει προκαλέσει ιδιαίτερες αντιδράσεις.

Ο Χέγκσεθ επέβαλε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους που κάλυπταν επί χρόνια το υπουργείο Άμυνας, με αποτέλεσμα δεκάδες εκπρόσωποι παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης να αποχωρήσουν από το κτίριο.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα νέο σώμα διαπιστευμένων δημοσιογράφων, στο οποίο συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό μέσα και προσωπικότητες με πιο συντηρητικό πολιτικό προσανατολισμό.

Οι influencers μπήκαν και στις στρατιωτικές σχολές

Η παρουσία των συγκεκριμένων προσώπων δεν περιορίζεται στο διαδίκτυο.

Οι Μάνες, Σλίχτερ και Άντερσον φέρονται να επισκέφθηκαν τον Μάιο το Army War College στο Καρλάιλ της Πενσιλβάνια, ως εκπρόσωποι ειδικής ομάδας εργασίας του Πενταγώνου για τις ανώτατες στρατιωτικές σχολές.

Η ομάδα είχε συγκροτηθεί την άνοιξη με αποστολή, σύμφωνα με τον ίδιο τον Χέγκσεθ, να εντοπίσει και να απομακρύνει ιδεολογικές αντιλήψεις που χαρακτηρίζονται από τη νέα ηγεσία ως «τοξικές» ή «woke».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους φέρονται να συναντήθηκαν επί αρκετές ημέρες με φοιτητές και καθηγητές.

Μεταξύ των ερωτήσεων που έθεσαν ήταν και εκείνες που αφορούσαν την απόδοση του ίδιου του Χέγκσεθ αλλά και του προέδρου του Μεικτού Επιτελείου, στρατηγού Νταν Κέιν.

Σύμφωνα με μία πηγή, ορισμένοι φοιτητές προβληματίστηκαν για το πόσο ελεύθερα μπορούσαν να εκφραστούν, φοβούμενοι ενδεχόμενες συνέπειες σε περίπτωση που οι απαντήσεις τους δεν ήταν αρεστές στην πολιτική ηγεσία.

Η ειδική ομάδα έχει πλέον ολοκληρώσει την έρευνά της και έχει συντάξει πόρισμα, το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Ο Μάνες και οι επιθέσεις στους «μη πιστούς» του Πενταγώνου

Η δημόσια δραστηριότητα του Ρομπ Μάνες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σκληρής ρητορικής του απέναντι σε στελέχη του υπουργείου Άμυνας.

Ο απόστρατος αξιωματικός έχει επιχειρήσει στο παρελθόν χωρίς επιτυχία να εκλεγεί στη Γερουσία των ΗΠΑ στη Λουιζιάνα και εμφανίζεται ως πρόεδρος του GatorPAC, μιας πολιτικής επιτροπής που δηλώνει ότι επιδιώκει να «αποξηράνει τον βάλτο» της Ουάσιγκτον και να ενθαρρύνει περισσότερους βετεράνους να διεκδικήσουν πολιτικά αξιώματα.

Σε άρθρο του τον Ιούλιο, ο Μάνες υποστήριξε ότι η ομάδα του Χέγκσεθ πρέπει να απομακρύνει «μη πιστούς» μόνιμους υπαλλήλους του Πενταγώνου, ασκώντας έντονη κριτική σε στελέχη καριέρας τα οποία, όπως έγραψε, αντιμετωπίζουν το υπουργείο ως προσωπικό τους φέουδο.

Το άρθρο αναφερόταν εκτενώς στη στρατιωτική εμπειρία του, χωρίς όμως να αναφέρει οποιαδήποτε ενεργή κυβερνητική σχέση με το Πεντάγωνο.

Το ίδιο συνέβη και σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις του.

Σε άρθρο του για τα πρότυπα ακαδημαϊκής επίδοσης στα προγράμματα ROTC, έγραψε ότι η αγανάκτηση του Χέγκσεθ ήταν «δικαιολογημένη», χωρίς και πάλι να αναφέρει πιθανό κυβερνητικό ρόλο.

Ακόμη και σε επιστολή του προς τη Washington Post, με την οποία υπερασπίστηκε την απόφαση Χέγκσεθ να περιορίσει τις υποτροφίες στρατιωτικών σε κορυφαία πανεπιστήμια, παρουσιάστηκε απλώς ως απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εκπρόσωπος της εφημερίδας δήλωσε ότι πριν από τη δημοσίευση της επιστολής δεν είχε γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε σχέση του Μάνες με το Πεντάγωνο.

Ο Κερτ Σλίχτερ και η δημόσια στήριξη στον Τραμπ

Αντίστοιχα έντονη είναι η πολιτική παρουσία του Κερτ Σλίχτερ.

Ο Σλίχτερ είναι αρθρογράφος της συντηρητικής ιστοσελίδας Townhall και σχολιάζει συστηματικά θέματα πολιτικής, μετανάστευσης και άμυνας.

Σε πρόσφατο άρθρο του χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «ήρωα» για τη στάση του απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επέδειξε πολιτικό θάρρος επιλέγοντας τη σύγκρουση αντί της εκλογικής ασφάλειας.

Στο X έχει επίσης αναδημοσιεύσει βίντεο του Χέγκσεθ, εκφράζοντας δημόσια την υποστήριξή του προς τον υπουργό Άμυνας.

Στο προφίλ του περιγράφει τον εαυτό του ως απόστρατο συνταγματάρχη του Στρατού, δικηγόρο και αρθρογράφο. Τυχόν κυβερνητική του σχέση με το Πεντάγωνο δεν αναφέρεται.

Η υπόθεση DataRepublican άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Η συζήτηση για τη σχέση της κυβέρνησης Τραμπ με συντηρητικούς influencers πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την περίπτωση της Τζένικα Πάουντς, γνωστής στο διαδίκτυο ως «DataRepublican».

Η Πάουντς κατηγόρησε μέσω social media αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι επιχείρησε να την παγιδεύσει, δίνοντάς της κυβερνητικά έγγραφα προκειμένου εκείνη να τα παρουσιάσει ως δημοσιογραφική αποκάλυψη.

Αργότερα, η υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα δημόσιας διπλωματίας Σάρα Ρότζερς αποκάλυψε ότι ήταν η ίδια η αξιωματούχος που είχε επικοινωνήσει μαζί της, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί «παγίδας».

Η Πάουντς τελικά εξέφρασε τη λύπη της για τη δημόσια διάσταση που πήρε η υπόθεση.

Λίγο αργότερα, όμως, αποκαλύφθηκε ότι και η ίδια εργαζόταν ως ειδική κυβερνητική υπάλληλος στο υπουργείο Άμυνας.

Η ίδια ανέφερε ότι ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο. Προηγουμένως είχε λάβει δημοσιογραφική διαπίστευση στο νέο σώμα Τύπου του Πενταγώνου, την οποία διατηρούσε έως τον Ιούνιο.

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση στα social media, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι η κυβερνητική της ιδιότητα θα έπρεπε να είχε γνωστοποιηθεί σαφώς.

Το ερώτημα που προκαλεί πολιτικό θόρυβο

Ο πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής και βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας Άνταμ Κίνζινγκερ ήταν μεταξύ εκείνων που αντέδρασαν έντονα.

Υποστήριξε ότι δημιουργείται η εντύπωση πως το Πεντάγωνο χρησιμοποιεί χρήματα των φορολογουμένων για να προσλαμβάνει influencers στο X οι οποίοι στη συνέχεια προωθούν πολιτικά μηνύματα υπέρ της κυβέρνησης.

Έθεσε μάλιστα το ερώτημα πόσοι ακόμη δημοφιλείς λογαριασμοί στα social media, οι οποίοι εμφανίζονται ως ανεξάρτητες φωνές υπέρ του Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών, μπορεί στην πραγματικότητα να έχουν κάποια μορφή κυβερνητικής σχέσης.

Ο Τόμας Άντερσον, από την πλευρά του, έχει υπερασπιστεί το καθεστώς των ειδικών κυβερνητικών υπαλλήλων, υποστηρίζοντας ότι η νομοθεσία τούς επιτρέπει να συνεχίζουν πολλές από τις ιδιωτικές τους δραστηριότητες και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην έχουν δικαίωμα να αποκαλύψουν τη συνεργασία τους λόγω της ευαίσθητης φύσης της εργασίας.

Ένας νέος τρόπος άσκησης επιρροής;

Η υπόθεση ξεπερνά τα πρόσωπα των συγκεκριμένων influencers.

Το βασικό ερώτημα αφορά το κατά πόσο δημιουργείται στο εσωτερικό του Πενταγώνου ένας νέος μηχανισμός επιρροής, στον οποίο η χάραξη πολιτικής, η κυβερνητική επικοινωνία και η προσωπική δραστηριότητα στα social media αρχίζουν να αλληλοκαλύπτονται.

Η πρόσληψη εξωτερικών ειδικών και πρώην στρατιωτικών από ένα υπουργείο δεν αποτελεί από μόνη της κάτι ασυνήθιστο.

Το ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι διαφορετικό: πρόσωπα με μεγάλη δημόσια επιρροή εμφανίζονται να υπερασπίζονται συστηματικά την κυβερνητική πολιτική ή να επιτίθενται στους επικριτές της, χωρίς οι αναγνώστες και οι εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθοί τους να γνωρίζουν ότι μπορεί παράλληλα να κατέχουν επίσημο ρόλο στην ίδια κυβέρνηση.

Και αυτό είναι που μετατρέπει τις αποκαλύψεις για τον «στρατό» των influencers του Πενταγώνου από μια ιστορία εσωτερικών διορισμών σε ένα ευρύτερο ζήτημα πολιτικής διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας.