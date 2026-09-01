Ένα νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό σε σπίτι στο Σέφιλντ της Μεγάλης Βρετανίας. Όπως αποκάλυψε η αστυνομία, το βρέφος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, ενώ οι ντετέκτιβ συνεχίζουν να ανακρίνουν πέντε άτομα για τη δολοφονία του.



Το βρέφος εντοπίστηκε σε ακίνητο στο Χόλιγουελ Χάιτς, στο Ουίνκομπανκ, όταν η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ έλαβε κλήση στις 5:58 π.μ. την Κυριακή, όπου αναφέρονταν ανησυχίες για την ασφάλεια ενός μωρού. Η ιατροδικαστική εξέταση διαπίστωσε στη συνέχεια ότι το παιδί πέθανε από τραύματα με μαχαίρι. Επτά άτομα, ηλικίας μεταξύ 15 και 38 ετών, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τον φόνο.



Δύο από τους συλληφθέντες, ηλικίας 26 και 37 ετών, αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ οι ντετέκτιβ εξασφάλισαν ένταλμα που τους επιτρέπει να κρατήσουν τους άλλους πέντε υπόπτους υπό κράτηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι μαρτυρίες

Εικόνες σοκ αντίκρισαν οι κάτοικοι της γειτονιάς. Μία γυναίκα είπε ότι το σπίτι νοικιάστηκε από οικογένεια από τη Σλοβακία και ισχυρίστηκε ότι ζούσαν έως και 12 άτομα μέσα στο μικρό σπίτι. Είπε επίσης ότι δεν είχε παρατηρήσει ποτέ κάποια γυναίκα να φαίνεται έγκυος, σημειώνοντας ότι οι ένοικοι εγκατέλειψαν το ακίνητο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

A newborn baby girl found fatally injured at a house in Sheffield died as a result of stab wounds, police have revealed.



Officers were called to a property on Holywell Heights in Wincobank on Sunday morning following concerns for the baby's safety.



Despite efforts by police… pic.twitter.com/JokevVjOIQ — BPI News (@BPINewsOrg) September 1, 2026

«Ζούνε πολλοί μέσα στο σπίτι, μπαινοβγαίνουν συνέχεια», είπε, και πρόσθεσε:



«Το μωρό πέθανε στις 10 μ.μ., μου είπε ένας αστυνομικός. Και η οικογένεια έφευγε όλη αφού συνέβη. Η αστυνομία έχει πάρει το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησής μου, αλλά πρόλαβα και το είδα. Ο μεγαλύτερος γιος και η κοπέλα του έφυγαν γύρω στις 4 το πρωί. Στη συνέχεια, η μητέρα και άλλοι πέντε έφυγαν λίγο πριν τις 6 το πρωί. Και μετά έφτασε η αστυνομία».



Η κάτοικος είπε ότι είδε αστυνομικούς να μεταφέρουν το βρέφος τυλιγμένο σε κουβέρτες. «Όλοι τούς έφυγαν από το σπίτι, εγκαταλείποντας το μωρό», πρόσθεσε. Ένας άλλος γείτονας είπε: «Οι άνθρωποι ζούσαν στριμωγμένοι σε αυτό το σπίτι».



Μια άλλη κάτοικος είπε: «Γνώριζα την οικογένεια λίγο, λέγαμε ένα “γειά”. Είναι Σλοβάκοι. Δεν γνωρίζω κανέναν να εργάζεται. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη».

Οι έρευνες της αστυνομίας

Οι ιατροδικαστές εξέτασαν τη σκηνή του εγκλήματος, ενώ ένας σκύλος ανίχνευσης πτωμάτων έψαχνε στους κήπους.

Aug 30; Newborn baby girl found dead at a house in Holywell Heights, Wincobank, Sheffield at around 05:58 on Sunday — 7 people were arrested on suspicion of murder

pic.twitter.com/BcvSN9taNQ — Codey369 (@Codeym369) August 31, 2026

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Τομ Γούντγουορντ δήλωσε:

«Αναγνωρίζουμε ότι αυτό είναι πολύ θλιβερό για όσους είχαν την ευκαιρία να αγαπήσουν αυτό το κοριτσάκι. Όλοι όσοι ενεπλάκησαν έχουν νιώσει τον βαθύ αντίκτυπο αυτής της έρευνας. Η δέσμευσή μας σε αυτό το μικρό κορίτσι είναι ακλόνητη. Θα επιδιώξουμε κάθε γραμμή έρευνας για να εξασφαλίσουμε δικαιοσύνη για εκείνη».



Η Αστυνομικός Διευθυντής Έμμα Νάιτ δήλωσε: «Θέλω να διαβεβαιώσω τις τοπικές μας κοινότητες ότι έχουμε μια αφοσιωμένη ομάδα που εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Ως μέρος της έρευνάς μας, επτά άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για φόνο». Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση για πληροφορίες, σύμφωνα με την Daily Mail.