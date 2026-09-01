Με μια εξαιρετικά σκληρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη συνόδευσε ο Ντόναλντ Τραμπ το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών στόχων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας ότι οποιαδήποτε απόπειρα αντιποίνων θα προκαλέσει ακόμη σφοδρότερη στρατιωτική απάντηση.

Περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις είναι «μεγάλης κλίμακας και ισχυρές» και υποστήριξε ότι αποτελούν αντίποινα για τις πρόσφατες ενέργειες του Ιράν στην περιοχή.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η αμερικανική επιχείρηση συνδέεται με την αποτυχημένη, κατά την Ουάσιγκτον, προσπάθεια ιρανικών δυνάμεων να τοποθετήσουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και με την εκτόξευση οκτώ πυραύλων εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία.

Οι πύραυλοι, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, αναχαιτίστηκαν.

«Αν απαντήσει το Ιράν, θα χτυπηθεί σκληρότερα»

Η προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου ήταν σαφής.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «δικαιολογημένα» και προειδοποίησε ότι εάν το Ιράν επιχειρήσει να απαντήσει στρατιωτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν με μεγαλύτερης έκτασης και ισχυρότερες επιθέσεις.

Προχώρησε όμως ακόμη περισσότερο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί στη διάθεσή της ένα πολύ ισχυρότερο στρατιωτικό σχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.

Σύμφωνα με όσα έγραψε στο Truth Social, δεν αναφερόταν στη «μεγαλύτερη επίθεση απ’ όλες», την οποία παρουσίασε ως επιλογή που εξακολουθεί να βρίσκεται στη φαρέτρα των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση εφαρμογής της οι συνέπειες για το Ιράν θα ήταν καταστροφικές.

Η απειλή ανεβάζει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο στη σύγκρουση, καθώς έρχεται την ώρα που αμερικανικά αεροσκάφη και άλλα οπλικά συστήματα εξακολουθούν να πλήττουν στόχους στην ιρανική επικράτεια.

Πού χτυπούν οι Αμερικανοί

Από την ιρανική πλευρά, το επίσημο πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι τουλάχιστον τέσσερα βλήματα έπληξαν διαφορετικές περιοχές στα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ιρανός αξιωματούχος Αλί Χαλιλαμπαντί ανέφερε ότι χτυπήθηκε και η επαρχία Σιστάν-Μπαλουχιστάν, χωρίς να δώσει άμεσα στοιχεία για ζημιές ή θύματα.

Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στις περιοχές Τσαμπαχάρ και Κοναράκ, στο νοτιοανατολικό Ιράν.

Παράλληλα, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κεσμ, στο Τζασκ και στο Σιρίκ, όλες περιοχές με άμεση στρατηγική σχέση με τα Στενά του Ορμούζ.

Το Associated Press επιβεβαίωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα σηματοδοτούν την επανέναρξη μεγάλης στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν μετά από περίπου έναν μήνα σχετικής ύφεσης.

Στόχος οι Φρουροί της Επανάστασης

Η CENTCOM ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η επιχείρηση στρέφεται κατά στόχων που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τους οποίους η Ουάσιγκτον κατηγορεί για τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων και αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Η αμερικανική διοίκηση παρουσιάζει την επιχείρηση ως περιορισμένη απάντηση με στόχο την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να αποκλείει πρόσθετα πλήγματα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια των ΗΠΑ να εμποδίσουν οποιαδήποτε ιρανική απόπειρα ναρκοθέτησης του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Επικίνδυνη κατάσταση στα Στενά

Η νέα κλιμάκωση έρχεται έπειτα από σειρά περιστατικών που έχουν επιδεινώσει δραματικά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Δύο μεγάλα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο δέχθηκαν πλήγματα από αγνώστου προέλευσης βλήματα ενώ διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν αναφέρθηκαν ανθρώπινες απώλειες, ωστόσο τα περιστατικά αύξησαν τους φόβους για περαιτέρω διατάραξη των μεταφορών πετρελαίου.

Η κίνηση των εμπορικών πλοίων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, με μόλις πέντε διελεύσεις να καταγράφονται τη Δευτέρα, έναντι μέσου όρου περίπου 14 τις προηγούμενες ημέρες.

Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα στην επανέναρξη των αμερικανοϊρανικών εχθροπραξιών.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο περίπου 4%, καθώς οι επενδυτές φοβούνται νέα προβλήματα στην προσφορά από τον Περσικό Κόλπο.

Το Brent κινήθηκε κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI πλησίασε τα 90 δολάρια.

Με τα αμερικανικά πλήγματα να βρίσκονται σε εξέλιξη και τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί δημόσια ότι μια ακόμη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση παραμένει διαθέσιμη, το επόμενο βήμα της Τεχεράνης θεωρείται πλέον καθοριστικό για το εάν η νέα αναμέτρηση θα περιοριστεί γύρω από το Ορμούζ ή θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση.