Ένας 43χρονος δωρητής σπέρματος από την Ολλανδία παραδέχθηκε ότι έχει αποκτήσει 199 παιδιά σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ επί χρόνια έδινε στους γονείς ψευδή στοιχεία για τον πραγματικό αριθμό των απογόνων του.

Ο Σάιμον, από το Χρόνινγκεν, χρησιμοποίησε διαφορετικά ψευδώνυμα προκειμένου να πραγματοποιεί δωρεές χωρίς οι γονείς να γνωρίζουν πόσα παιδιά είχε ήδη αποκτήσει. Σύμφωνα με την ομολογία του, το σπέρμα του έχει χρησιμοποιηθεί για τη γέννηση 172 παιδιών μόνο στην Ολλανδία. Άλλα 15 παιδιά γεννήθηκαν στη Γερμανία, 11 στο Βέλγιο και ακόμη ένα σε τέταρτη, μη κατονομαζόμενη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο συνολικός αριθμός φτάνει έτσι τα 199 παιδιά, ενώ ο ίδιος αποκάλυψε ότι μία ακόμη γυναίκα είναι σήμερα έγκυος έπειτα από δωρεά σπέρματός του.

Η αποκάλυψη έγινε με μια επιστολή που έστειλε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε ομαδική συνομιλία γονέων. Σύμφωνα με το ολλανδικό πρόγραμμα Nieuwsuur, το οποίο εξασφάλισε την επιστολή, στην ομάδα συμμετείχαν περισσότεροι από 35 γονείς. Μάλιστα, τουλάχιστον μία μητέρα δεν είχε λάβει την επίμαχη ενημέρωση και εξακολουθούσε να αγνοεί τον νέο συνολικό αριθμό.

Στην επιστολή του, ο Σάιμον παραδέχθηκε ότι δεν είχε πει την αλήθεια σχετικά με τον αριθμό των παιδιών που είχε αποκτήσει. «Ως αποτέλεσμα, οι γονείς έλαβαν μια ελλιπή ή διαστρεβλωμένη εικόνα», έγραψε, υποστηρίζοντας ότι πίστευε πως έκανε το σωστό και βοηθούσε ανθρώπους.

Dutch mass sperm donor Simon says he has 199 children; 1 woman is currently pregnant https://t.co/LcRuSt9rmF — NL Times (@NL_Times) August 30, 2026

«Η εκτίμηση και το να βλέπω την έντονη χαρά τους ήταν το μοναδικό μου κίνητρο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Τώρα γνωρίζω ότι σας απογοήτευσα σοβαρά». Ο ίδιος παραδέχθηκε επίσης ότι θα έπρεπε να είχε υπολογίσει πολύ νωρίτερα όλες τις δωρεές του.

«Θα έπρεπε να είχα αθροίσει τις δωρεές πολύ νωρίτερα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έκανα ο ίδιος. Το σύνολο αποδεικνύεται υψηλότερο από όσο εγώ ο ίδιος είχα σκεφτεί, ελπίσει ή επιθυμήσει», έγραψε. Η υπόθεση έρχεται μετά από προηγούμενες καταγγελίες μητέρων, οι οποίες είχαν ήδη κατηγορήσει τον Σάιμον ότι έλεγε ψέματα για τον αριθμό των παιδιών του και του ζητούσαν να σταματήσει να δωρίζει σπέρμα. Ορισμένες γυναίκες υποστήριξαν ακόμη ότι τους είχε στείλει σεξουαλικά υπονοούμενα μηνύματα.

Μεταξύ των ψευδωνύμων που φέρεται να χρησιμοποίησε ήταν τα Τζέσι, Γιόχαν, Ντάαν, Σαμ και Μάρτεν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Sun.

Ακόμη πιο σοβαρό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ολλανδικό υπουργείο Υγείας γνώριζε ήδη από το 2017 την έκταση των δωρεών του, χωρίς να λάβει μέτρα εναντίον του. Δύο χρόνια αργότερα, μάλιστα, ο ίδιος ο Σάιμον τοποθετήθηκε σε επιτροπή που είχε ρόλο στην εποπτεία της νομοθεσίας για τους δωρητές σπέρματος στην Ολλανδία.

Οι βελγικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις δωρεές του. Ο ίδιος δηλώνει πλέον ότι έχει σταματήσει όλες τις δωρεές και ότι θέλει να αναζητήσει βοήθεια ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση «με υπεύθυνο και σωστό τρόπο, προς το συμφέρον των παιδιών».

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη του Ολλανδού δωρητή σπέρματος Τζόναθαν Μέιερ, ο οποίος είχε δωρίσει σπέρμα σε 11 διαφορετικές τράπεζες σπέρματος στην Ολλανδία αλλά και σε άλλες χώρες, αποκτώντας αρκετές εκατοντάδες παιδιά.