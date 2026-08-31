O Δάνης Κατρανίδης ήρθε στην ανάμνηση της Ελίζας Πάλλη με αφορμή τα δυο χρόνια από τον θάνατό του, μέσα από μια προσωπική ανάρτηση, αναφερόμενη στις τελευταίες ώρες του ηθοποιού στο νοσοκομείο και στον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να παραμείνει στη μνήμη όσων τον αγάπησαν.

Η πρώην σύζυγός του περιέγραψε τη νύχτα που πέρασε δίπλα του, γράφοντας ότι τον παρακολουθούσε να κοιμάται λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

«Ξημερώματα σαν σήμερα. Ήμουν στο νοσοκομείο όλη νύχτα και τον κοιτούσα που κοιμόταν και ήταν τόσο όμορφος».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα, όταν ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

«Την επόμενη μέρα, πάλι ξημερώματα, άφησε την ψυχή του να φύγει».

Το μήνυμα της Ελίζας Πάλλη

Η Ελίζα Πάλλη στάθηκε ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια της ζωής του, εκφράζοντας την επιθυμία οι άνθρωποι που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν να κρατήσουν στη μνήμη τους κυρίως την καλλιτεχνική του πλευρά.

«Ελπίζω ότι όλοι εμείς που τον αγαπήσαμε βαθιά και αληθινά, να ξεχάσουμε τις δύσκολες στιγμές από τα τελευταία του χρόνια και να θυμόμαστε μόνο τον τεράστιο, χαρισματικό ηθοποιό με το αστείρευτο χιούμορ που διψούσε για το θέατρο, τους παράφορους έρωτες, και τη θάλασσα».

Το μήνυμά της έκλεισε με λίγες λέξεις προσωπικού αποχαιρετισμού:

«Αθάνατος αγόρι μου. Till we meet again.»