Η Φιόνα Γκόνταρντ ήταν μόλις 14 ετών όταν έπεσε στα δίχτυα μιας συμμορίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο Μπράντφορντ. Για χρόνια υπέστη κακοποίηση και βιασμούς από δεκάδες άνδρες, μέχρι που κατάφερε να ξεφύγει και να ξαναχτίσει τη ζωή της. Σήμερα, στα 33 της και μητέρα έξι παιδιών, φοβάται ξανά για τη ζωή της, καθώς ένας από τους καταδικασμένους κακοποιητές της αφέθηκε πρόωρα ελεύθερος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Sun.

Ο Μοχάμεντ Ουσμάν, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 15 χρόνια φυλάκισης για την κακοποίηση της Φιόνα, εξέτισε μόλις τα μισά και αποφυλακίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Η Φιόνα βρίσκεται πλέον μαζί με τα παιδιά της, ηλικίας από ενός έως 12 ετών, σε ασφαλή κατοικία, καθώς έχει δεχθεί απειλές ότι το σπίτι της θα πυρποληθεί ενώ εκείνη και τα παιδιά της θα βρίσκονται μέσα.

«Όλη αυτή η δοκιμασία με έχει αφήσει διαλυμένη», λέει. «Από τότε που έμαθα για την αποφυλάκιση του Ουσμάν, έχω δεχθεί αμέτρητες απειλές στα social media ότι θα κάψουν το σπίτι μου με εμένα και τα παιδιά μου μέσα και ότι οι κακοποιητές μου θα έρθουν να αποδώσουν “πραγματική δικαιοσύνη” όταν βγουν από τη φυλακή».

Η Φιόνα, η οποία έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας της, κατέθεσε το 2019 στη δίκη που οδήγησε εννέα από τους κακοποιητές της στη φυλακή. Οι ποινές τους κυμάνθηκαν από 18 μήνες έως 20 χρόνια. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, αυτό ήταν μόνο «η κορυφή του παγόβουνου».

«Τουλάχιστον 50 άνδρες με βίασαν και με κακοποίησαν εκείνη την περίοδο. Κάποιοι δεν διώχθηκαν επειδή η αστυνομία δεν μπόρεσε να τους εντοπίσει», αναφέρει. Η Φιόνα μεγάλωσε σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, με ενδοοικογενειακή βία και προβλήματα ψυχικής υγείας της μητέρας της. Τοποθετήθηκε σε δομή φιλοξενίας παιδιών και, όπως λέει, ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη.

«Απλώς ήθελα αγάπη και προσοχή», θυμάται. Η κακοποίηση ξεκίνησε το 2008, όταν το έσκασε από τη δομή μαζί με μια φίλη. Τότε γνώρισε άτομο που συνδεόταν με μια επικίνδυνη συμμορία εγκληματιών, οι οποίοι την εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά και, σύμφωνα με την ίδια, την «νοίκιαζαν» σε συνεργάτες και συγγενείς τους.

Στα 16 της γέννησε την πρώτη της κόρη. Ενώ όμως η κακοποίηση συνεχιζόταν, οι κοινωνικές υπηρεσίες απομάκρυναν το παιδί, το οποίο αργότερα υιοθετήθηκε. «Κανείς δεν με βοήθησε εκείνη την περίοδο. Οι κακοποιητές τη γλίτωσαν», λέει.

Στα 17 της κατάφερε να ξεφύγει μετακομίζοντας σε άλλη περιοχή. Η ζωή της, όμως, παρέμεινε εξαιρετικά δύσκολη. Υπέφερε για χρόνια από αγοραφοβία, εφιάλτες και εξάρτηση από ουσίες, ενώ βρέθηκε και σε μια κακοποιητική σχέση. Το 2013 η αστυνομία επικοινώνησε μαζί της στο πλαίσιο έρευνας για συναφή εγκλήματα. Τότε συνειδητοποίησε ότι, για να μπορέσει να προχωρήσει, έπρεπε να αντιμετωπίσει όσα είχε υποστεί.

Η κατάθεσή της το 2019 οδήγησε στη φυλάκιση των Μοχάμεντ Ουσμάν, Μπασαράτ Χαλίκ, Σαΐντ Ακτάρ, Ναβίντ Ακτάρ, Παρβάζε Αχμέντ, Ζισάν Αλί, Φαχίμ Ικμπάλ, Ιζάρ Χουσεΐν και Κίραν Χάρις. Όμως μόλις επτά χρόνια αργότερα, όλοι εκτός από έναν έχουν πλέον δικαίωμα πρόωρης αποφυλάκισης. Η ποινή του Ουσμάν είχε αρχικά οριστεί σε τουλάχιστον 17 χρόνια, μειώθηκε στα 15 έπειτα από έφεση και τελικά εκείνος αποφυλακίστηκε μετά από επτάμισι χρόνια.

«Όταν άκουσα αρχικά την ποινή του, ένιωσα ανακούφιση. Μετά μειώθηκε στα 15 χρόνια και τώρα, μετά από μόλις επτάμισι, έχει απελευθερωθεί. Είναι εξωπραγματικό. Ζω μέσα στον φόβο. Πού είναι η δικαιοσύνη;» λέει.

Η Φιόνα καταγγέλλει ότι από τον Φεβρουάριο δέχεται διαδικτυακή παρενόχληση από ανθρώπους που θεωρεί ότι συνδέονται με μέλη της συμμορίας. Έχει δεχθεί χυδαίες προσβολές, κοροϊδίες για τον ομαδικό βιασμό της και ανώνυμα μηνύματα που την προειδοποιούν ότι την παρακολουθούν. «Τα παιδιά μου δεν καταλαβαίνουν ακόμη τι συμβαίνει, αλλά δεν μπορούν ούτε να παίξουν έξω χωρίς να τα παρακολουθώ συνεχώς», λέει. Η ψυχική της κατάσταση επιδεινώθηκε τόσο, ώστε ο γιατρός της τής χορήγησε αγωγή για το άγχος και την κατάθλιψη.

Παρά τον φόβο, η Φιόνα συνεχίζει να ταξιδεύει στη Βρετανία και να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των επιζώντων κακοποίησης. «Το σπίτι σου θα έπρεπε να είναι ο ασφαλής σου χώρος και αυτό μου το πήραν. Είμαι συνεχώς σε κατάσταση “μάχης ή φυγής”», λέει. Η ίδια δηλώνει ικανοποιημένη από τις πρόσφατες αλλαγές στην πρόωρη αποφυλάκιση, οι οποίες αποκλείουν πλέον από αυτήν όσους έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονίες και ιστορικά σεξουαλικά αδικήματα, αν και οι αλλαγές δεν καλύπτουν τη δική της υπόθεση.

«Χαίρομαι τουλάχιστον για τους άλλους επιζώντες. Είναι κοινή λογική τα χειρότερα εγκλήματα, όπως ο βιασμός, η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και η δολοφονία, να εξαιρούνται από την πρόωρη αποφυλάκιση».

Η Φιόνα ζητά αυστηρότερους όρους για όσους αποφυλακίζονται και ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την εκστρατεία της. «Προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι μέχρι να δημιουργηθούν συστήματα που θα διασφαλίζουν ότι αυτοί οι επικίνδυνοι άνδρες θα απομακρύνονται από τους δρόμους και θα παραμένουν υπό κράτηση όσο εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο. Εμείς αξίζουμε δικαιοσύνη και εκείνοι τιμωρία».