Βανδαλισμένο βρέθηκε το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, μόλις μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας της κάντρι σε ηλικία 80 ετών.

Σύμφωνα με το TMZ, ένας θαυμαστής ενημέρωσε το βράδυ της Δευτέρας τις αρμόδιες αρχές ότι άγνωστος ή άγνωστοι είχαν αφαιρέσει λουλούδια που είχαν αφήσει πολίτες στη μνήμη της Πάρτον και είχαν προκαλέσει φθορές στο αστέρι της.

Βίντεο του ραδιοφωνικού σταθμού KNX δείχνει συνεργεία να εργάζονται στο σημείο για την αποκατάσταση του αστεριού, με το όνομα της Ντόλι Πάρτον να έχει υποστεί έντονες φθορές.

Η εκπρόσωπος του Hollywood Chamber of Commerce, Άνα Μαρτίνεζ, διευκρίνισε στο TMZ ότι το αστέρι παρουσίαζε ήδη ρωγμές και είχε προγραμματιστεί να επισκευαστεί την Τρίτη, πριν γίνει γνωστό το περιστατικό του βανδαλισμού.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, ένας θαυμαστής επικοινώνησε με τους υπεύθυνους το προηγούμενο βράδυ και κατήγγειλε ότι είχαν κλαπεί λουλούδια από το αυτοσχέδιο μνημείο, ενώ παράλληλα το αστέρι είχε γρατζουνιστεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για τον δράστη ή τους δράστες.

Από το 1984 στο Walk of Fame

Η Ντόλι Πάρτον απέκτησε το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame στις 14 Ιουνίου 1984, στην κατηγορία της μουσικής. Βρίσκεται στη διεύθυνση 6712 Hollywood Boulevard, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του θεσμού.

Το σημείο μετατράπηκε τις τελευταίες ημέρες σε χώρο συγκέντρωσης θαυμαστών, οι οποίοι άφηναν λουλούδια και μηνύματα στη μνήμη της.

Η Πάρτον πέθανε στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε παγκόσμιο κύμα συγκίνησης, με προσωπικότητες από τη μουσική και τον κινηματογράφο να αποχαιρετούν μία από τις σημαντικότερες μορφές της αμερικανικής μουσικής.

Η Ντόλι Πάρτον άφησε πίσω της καριέρα σχεδόν έξι δεκαετιών, με τραγούδια όπως τα «Jolene» και «I Will Always Love You», περισσότερα από 100 εκατομμύρια πωληθέντα άλμπουμ και 11 βραβεία Grammy, αλλά και έντονη φιλανθρωπική δράση, ιδιαίτερα στον τομέα της παιδικής εκπαίδευσης.



