Η Σανταντέρ ανακοίνωσε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, ο οποίος κατέβαλε το ποσό της ρήτρας αποδέσμευσης.
Ο διεθνής Κολομβιανός χαφ βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και οι Ισπανοί φρόντισαν επισημοποιήσουν πρώτοι το deal.
Εν αναμονή, λοιπόν, της ανακοίνωσης του Ολυμπιακού, ήρθε πρώτα αυτή της Σανταντέρ, η οποία αποχαιρέτησε τον Πουέρτα αναφέροντας τα εξής…
«Η Ρασίνγκ Σανταντέρ μεταβίβασε σήμερα τα αθλητικά δικαιώματα του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, αφού η ελληνική ομάδα κατέβαλε το πλήρες ποσό της ρήτρας λύσης του συμβολαίου που συνέδεε τον παίκτη με τον σύλλογο.
Η Ρασίνγκ Σανταντέρ εύχεται στον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος έπαιξε 33 αγώνες στη 2η Κατηγορία της Ισπανίας και τρεις στη LaLiga, καλή τύχη στις μελλοντικές επαγγελματικές του προσπάθειες . Σε ευχαριστούμε πολύ, Γκουστάβο».
ℹ️ Gustavo Puerta abandona la disciplina del Real Racing Club— Real Racing Club (@realracingclub) September 1, 2026
✅ El Olympiakos ha abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión del jugador colombianohttps://t.co/qjdhu9EPEA pic.twitter.com/GEwwDe9j4n