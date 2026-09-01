Η Σανταντέρ ανακοίνωσε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, ο οποίος κατέβαλε το ποσό της ρήτρας αποδέσμευσης.

Ο διεθνής Κολομβιανός χαφ βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και οι Ισπανοί φρόντισαν επισημοποιήσουν πρώτοι το deal.

Εν αναμονή, λοιπόν, της ανακοίνωσης του Ολυμπιακού, ήρθε πρώτα αυτή της Σανταντέρ, η οποία αποχαιρέτησε τον Πουέρτα αναφέροντας τα εξής…

«Η Ρασίνγκ Σανταντέρ μεταβίβασε σήμερα τα αθλητικά δικαιώματα του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, αφού η ελληνική ομάδα κατέβαλε το πλήρες ποσό της ρήτρας λύσης του συμβολαίου που συνέδεε τον παίκτη με τον σύλλογο.

Η Ρασίνγκ Σανταντέρ εύχεται στον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος έπαιξε 33 αγώνες στη 2η Κατηγορία της Ισπανίας και τρεις στη LaLiga, καλή τύχη στις μελλοντικές επαγγελματικές του προσπάθειες . Σε ευχαριστούμε πολύ, Γκουστάβο».