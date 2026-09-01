Οι ΗΠΑ ενισχύουν δραστικά την παρουσία τους στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, σε μια εξέλιξη με σαφείς οικονομικές αλλά και γεωπολιτικές προεκτάσεις, καθώς αμερικανική εταιρεία πρόκειται να αναλάβει κοιτάσματα που μέχρι σήμερα βρίσκονταν υπό τον έλεγχο κινεζικών και ρωσικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, η North American Blue Energy Partners, γνωστή ως NABEP, θα αναλάβει σειρά πετρελαϊκών έργων στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας για την παραγωγή πετρελαίου που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η κίνηση δίνει στις αμερικανικές επιχειρήσεις πρόσβαση σε ορισμένα από τα πλέον στρατηγικά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία της χώρας, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας, δύο δυνάμεων που επί χρόνια είχαν ισχυρό αποτύπωμα στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας.

Στην NABEP 14 νέα πετρελαϊκά συμβόλαια

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η NABEP έλαβε 14 νέα συμβόλαια με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εταιρεία ανήκε στο παρελθόν στον Αμερικανό μεγιστάνα του πετρελαίου Χάρι Σάρτζεντ, ενώ σήμερα ελέγχεται από τον επιχειρηματία από τη Βενεζουέλα Αλεχάντρο Μπετανκούρ.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι η Βενεζουέλα διαθέτει τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό.

«Η Βενεζουέλα είναι ευλογημένη με αφθονία φυσικών πόρων, εργατικούς ανθρώπους και τεράστιες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στους Βενεζουελάνους όσο και στους Αμερικανούς.

Η αμερικανική κυβέρνηση αποκτά μερίδιο 35%

Η συμφωνία δεν αφορά μόνο την ανάθεση της παραγωγής σε μία αμερικανικά υποστηριζόμενη εταιρεία.

Η NABEP ανακοίνωσε ότι θα έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο των δραστηριοτήτων, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση θα διαθέτει δικαιώματα κατοχής μεριδίου 35% στην εταιρεία.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν προνομιακή πρόσβαση στο 20% της παραγωγής της NABEP σε τιμή κόστους.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποκτά δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την αγορά και του υπόλοιπου 80% της παραγωγής.

Με άλλα λόγια, η Ουάσιγκτον αποκτά έναν πρωτοφανή βαθμό επιρροής όχι μόνο στην εξόρυξη αλλά και στη διάθεση του πετρελαίου που θα παράγεται από τα συγκεκριμένα κοιτάσματα.

Πρόσβαση σε 64 δισ. βαρέλια πετρελαίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφάλισαν πρόσβαση σε περίπου 64 δισεκατομμύρια βαρέλια από τα αποδεδειγμένα πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας, μέσω συνεργασίας με ιδιωτικές εταιρείες.

Η νέα συμφωνία εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη στρατηγική.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να φέρει ένα σημαντικό μέρος του τεράστιου ενεργειακού πλούτου της Βενεζουέλας πιο κοντά στα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ, περιορίζοντας παράλληλα την πρόσβαση ανταγωνιστικών δυνάμεων.

Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς η Βενεζουέλα διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Οι ΗΠΑ αποκτούν ακόμη και δικαίωμα βέτο

Οι όροι της συμφωνίας δείχνουν πόσο άμεσος θα είναι ο ρόλος της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέτουν δικαίωμα βέτο σε αποφάσεις που αφορούν το διοικητικό συμβούλιο και τα διευθυντικά στελέχη της NABEP.

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί ότι η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι Αμερικανοί πολίτες.

Η NABEP αναμένεται συνολικά να ελέγχει 17 ενεργειακά έργα στη Βενεζουέλα, τα οποία σχεδιάζει να αναπτύξει με στόχο, μεταξύ άλλων, την προμήθεια πετρελαίου στην αμερικανική αγορά.

Από αυτά, τα 14 θα παραχωρηθούν εκ νέου από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Χάνει έδαφος η Κίνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πέντε από τα 14 κοιτάσματα βρίσκονταν μέχρι σήμερα υπό τη διαχείριση κινεζικών εταιρειών.

Η παρουσία του Πεκίνου στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας είχε ενισχυθεί σημαντικά επί προεδρίας Νικολάς Μαδούρο.

Δύο από τα έργα διαχειριζόταν η China Concord Resources, εταιρεία στην οποία οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει κυρώσεις το 2019 για δραστηριότητες που σχετίζονταν με το Ιράν.

Άλλο κοίτασμα λειτουργούσε υπό τη Sinopec και ένα ακόμη υπό την China National Petroleum Corporation.

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους περιέγραψε ξεκάθαρα τον στρατηγικό στόχο της αλλαγής.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δημιουργούν απλώς νέες ευκαιρίες για αμερικανικές εταιρείες και για το ίδιο το αμερικανικό Δημόσιο, αλλά επιχειρούν να μετατρέψουν την αμερικανική αγορά στον βασικό προορισμό για πετρέλαιο που προηγουμένως κατευθυνόταν προς την Κίνα.

Εκτός παιχνιδιού και ρωσική εταιρεία

Ένα ακόμη από τα κοιτάσματα που περνούν στη νέα δομή ελέγχου είχε προηγουμένως διαχειριστεί ρωσική εταιρεία, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα μιας ευρύτερης γεωπολιτικής αναδιάταξης στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας.

Για χρόνια, τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα χρησιμοποίησαν τις στενές σχέσεις τους με το Καράκας για να ενισχύσουν την ενεργειακή, οικονομική και πολιτική παρουσία τους στη Λατινική Αμερική.

Η νέα αμερικανική στρατηγική φαίνεται να στοχεύει ακριβώς στην ανατροπή αυτής της ισορροπίας.

Κοιτάσματα που συνδέονταν με το περιβάλλον Μαδούρο

Δύο ακόμη έργα είχαν τεθεί υπό τη διαχείριση εταιρειών που συνδέονταν με τον Άλεξ Σάαμπ, πρώην στενό συνεργάτη του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος βρίσκεται σήμερα υπό αμερικανική κράτηση.

Άλλο πετρελαϊκό κοίτασμα φέρεται να συνδεόταν με ανιψιό της συζύγου του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες.

Οι πληροφορίες αυτές δείχνουν ότι η αναδιοργάνωση του πετρελαϊκού τομέα δεν περιορίζεται στην απομάκρυνση κινεζικών και ρωσικών εταιρειών, αλλά αγγίζει και επιχειρηματικά δίκτυα που είχαν στενές σχέσεις με το προηγούμενο καθεστώς.

Τραμπ: «Βγάζουμε εκατομμύρια βαρέλια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη απομακρύνουν «εκατομμύρια και εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου» από τη Βενεζουέλα.

Το πετρέλαιο, σύμφωνα με τον ίδιο, μεταφέρεται σε διυλιστήρια στο Τέξας, τη Λουιζιάνα και άλλες περιοχές των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται επίσης να συναντηθεί με εκπροσώπους του πετρελαϊκού και του τομέα διύλισης, καθώς η κυβέρνησή του επιδιώκει να εντάξει τις νέες ποσότητες αργού στη συνολικότερη ενεργειακή στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο βάθος και η πολιτική μετάβαση στη Βενεζουέλα

Η ενεργειακή συμφωνία εξελίσσεται παράλληλα με τις πολιτικές διεργασίες στο εσωτερικό της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες ανάμεσα στις μεταβατικές αρχές της χώρας και εκπροσώπους της Εθνοσυνέλευσης του 2015.

Στόχος των συνομιλιών είναι να αποκατασταθεί ένας βαθμός συνταγματικής τάξης και να αντιμετωπιστούν τα νομικά ζητήματα που δημιουργεί η πολιτική μετάβαση.

Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την Εθνοσυνέλευση του 2015 ως το τελευταίο νομοθετικό σώμα της Βενεζουέλας που εξελέγη και λειτούργησε σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας, παρότι σήμερα δεν διαθέτει επίσημη κυβερνητική εξουσία.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι μια συμφωνία με την Εθνοσυνέλευση θα μπορούσε να προσφέρει τη συνταγματική και νομική βάση για την ευρύτερη πολιτική μετάβαση.

Σε αυτή περιλαμβάνονται και μεγάλες οικονομικές αποφάσεις, με σημαντικότερη ίσως την αναγέννηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας.

Το μεγάλο γεωπολιτικό στοίχημα των ΗΠΑ

Η εξέλιξη διαμορφώνει ένα νέο τοπίο στη Λατινική Αμερική.

Για την κυβέρνηση Τραμπ, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ενεργειακή πηγή. Αποτελεί ταυτόχρονα εργαλείο οικονομικής πολιτικής και γεωπολιτικής επιρροής.

Με αμερικανικές εταιρείες να αποκτούν τον έλεγχο στρατηγικών κοιτασμάτων, την Ουάσιγκτον να αποκτά δικαιώματα επί της παραγωγής και κινεζικά και ρωσικά συμφέροντα να υποχωρούν, η πραγματική σημασία της συμφωνίας ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η μάχη για τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας μετατρέπεται πλέον σε ένα ακόμη πεδίο του ευρύτερου ανταγωνισμού ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας για οικονομική και γεωπολιτική επιρροή.