Ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού, αυτό του Γκουστάβο Πουέρτα, έφτασε στο τέλος του. Ο Ολυμπιακός τον έφερε στην Ελλάδα αφού ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να συντρίψει οικονομικά προηγούμενα ρεκόρ στη χώρα μας για την απόκτηση παίκτη. Και τώρα στο Λιμάνι… φουλάρουν για τον εξτρέμ!

Και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ξεχωρίσει ένα νέο όνομα από τη Γαλλία. Έκανε μεταγραφή τον περασμένο Ιανουάριο 7 εκατ.ευρώ και έχει συμβόλαιο ως το 2030 ενώ η χρηματιστηριακή του αξία βρίσκεται στα 12 εκατ.! Διαβαστε το ρεπορτάζ του Σπύρου Γρομητσάρη στο Sportdog.gr