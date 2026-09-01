Υπέρ της επιβολής νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων στη Ρωσία τάχθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά την επίσημη απόδοση από τη Γερμανία στη Μόσχα της απόπειρας επίθεσης με drone που μετέφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο Λειψίας στις αρχές Αυγούστου.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» της Γαλλίας προς τη Γερμανία και προειδοποίησε ότι τα περιστατικά που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χαρακτηρίζουν ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις αυξάνονται.

«Αυτές οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να μένουν χωρίς απάντηση», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.

Το περιστατικό που πυροδότησε τη νέα αντιπαράθεση σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο Λειψίας, έναν σημαντικό ευρωπαϊκό κόμβο εμπορευματικών μεταφορών που χρησιμοποιείται επίσης για τη μεταφορά φορτίων προς την Ουκρανία.

Ένα drone που έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή εντοπίστηκε σε περιορισμένη περιοχή κοντά σε διάδρομο του αεροδρομίου και σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov. Ειδικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών κινητοποιήθηκαν, ενώ τμήμα του αεροδρομίου έκλεισε προσωρινά.

Το αεροδρόμιο αποτελεί μεγάλη βάση της DHL, ενώ χρησιμοποιείται και από την ουκρανική Antonov Airlines. Την ίδια νύχτα, αεροσκάφος της DHL που δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στη Λειψία φέρεται να συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο και κατευθύνθηκε στο Ανόβερο.

Έπειτα από εβδομάδες έρευνας, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θεωρεί τη Ρωσία υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι ο συνδυασμός των αστυνομικών ερευνών, του τρόπου δράσης και των πληροφοριών των υπηρεσιών ασφαλείας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονταν ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών υπηρεσιών.

Κλείνει ρωσικό προξενείο – Στο στόχαστρο ο «σκιώδης στόλος»

Η Γερμανία ανακοίνωσε ήδη σειρά αντιποίνων. Μεταξύ αυτών είναι το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόννη και η διακοπή της συμφωνίας που επιτρέπει τη λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου «Russian House» στο Βερολίνο.

Το Βερολίνο θα πιέσει επίσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέες καταχωρίσεις προσώπων και οργανισμών στις λίστες κυρώσεων, καθώς και για πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε Ρώσους υπηκόους.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, τα δεξαμενόπλοια που η Δύση κατηγορεί τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί για να παρακάμπτει τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου.

Η Ρωσία αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή

Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία χαρακτήρισε τις γερμανικές κατηγορίες «αβάσιμες» και «παράλογες», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προβοκάτσια. Παράλληλα χαρακτήρισε τα μέτρα του Βερολίνου «πρωτοφανή κλιμάκωση» στις ρωσογερμανικές σχέσεις και προειδοποίησε ότι δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις γερμανικές ενέργειες, χωρίς να διευκρινίσει ποια μορφή θα λάβουν τα αντίμετρα.

Το περιστατικό στη Λειψία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στην Ευρώπη για δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις, ύποπτες πτήσεις drones και επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ότι βρίσκεται πίσω από τέτοιες επιχειρήσεις.