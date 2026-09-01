Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες της γερμανικής πλευράς, σύμφωνα με τις οποίες η Μόσχα βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε τον περασμένο μήνα. Η ρωσική διπλωματική αποστολή χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «παράλογους» και «αβάσιμους», κάνοντας λόγο για πρόκληση που, όπως υποστήριξε, εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας, των φιλοπόλεμων κύκλων της ευρωπαϊκής ελίτ και της αμυντικής βιομηχανίας.

Η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία ευθύνεται για το περιστατικό αυτό και διέταξε μια σειρά μέτρων ως απάντηση, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο ενός προξενείου και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία αναφέρει σε δήλωσή της ότι τα μέτρα οδηγούν σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση.

«Ο Ρώσος πρέσβης απέρριψε εμφατικά τις κατηγορίες του Βερολίνου ως ανυπόστατες, παράλογες και αντίθετες με την κοινή λογική».

«Επεσήμανε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη γερμανική πλευρά συνιστούν μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση στις ρωσογερμανικές σχέσεις και δεν θα παραμείνουν χωρίς συνέπειες, για τις οποίες η γερμανική κυβέρνηση θα φέρει την πλήρη ευθύνη».

Το χρονικό της απόπειρας επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της 4ης προς 5η Αυγούστου στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, όταν εργαζόμενος εντόπισε στον ελεγχόμενο χώρο του αεροδρομίου, κοντά στον νότιο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, ένα drone στο οποίο είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης φέρεται να ήταν ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού. Ο μηχανισμός δεν εξερράγη, με τις έρευνες να καταλήγουν ότι ο πυροκροτητής πιθανότατα παρουσίασε βλάβη.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών προέκυψαν ενδείξεις ότι στην επιχείρηση είχαν χρησιμοποιηθεί περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι γερμανικές αρχές εντόπισαν αργότερα ακόμη ένα drone, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν τόσο στους ανθρώπους που φέρεται να εκτέλεσαν την επιχείρηση όσο και σε εκείνους που ενδεχομένως την οργάνωσαν.

Την έρευνα ανέλαβαν οι ομοσπονδιακές γερμανικές αρχές, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως απόπειρα σοβαρού πλήγματος στις μεταφορικές και υλικοτεχνικές υποδομές της χώρας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι τα στοιχεία από τις αστυνομικές έρευνες, ο τρόπος δράσης και οι πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πίσω από την απόπειρα βρίσκονταν πρόσωπα που ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών φορέων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τύπος του drone, τα εξαρτήματά του, τα εκρηκτικά και ο πυροκροτητής παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που οι γερμανικές αρχές έχουν συναντήσει και σε άλλες επιχειρήσεις που αποδίδουν στη Ρωσία.