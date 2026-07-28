Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την Εθνική ομάδα πόλο ανδρών στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ συνεχίζει να φέρνει αναγνώριση και επιβραβεύσεις. Ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να ανταμείψει τους διεθνείς για τη σπουδαία επιτυχία τους, προσφέροντας πριμ ύψους 200.000 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός επικοινώνησε με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να στηρίξει οικονομικά την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, η οποία έγραψε ιστορία κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο της χώρας σε μεγάλη διοργάνωση του ανδρικού πόλο.

Το ποσό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 10.000 ευρώ για κάθε μέλος της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των 15 αθλητών και του τεχνικού επιτελείου, αποτελώντας μια έμπρακτη αναγνώριση της κορυφαίας διάκρισης που πέτυχε η ελληνική ομάδα απέναντι στην Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό.