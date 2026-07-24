Μετά την πρόταση των 600 χιλιάδων ευρώ, για τον Τόμας Γουόκαπ, την οποία απέρριψε ο Ολυμπιακός, η Ντουμπάι επανήλθε με νέα πρόταση, με τους Πειραιώτες να απαντάνε και πάλι αρνητικά για την παραχώρηση του Αμερικανού.

Η πρώτη πρόταση της Ντουμπάι αφορούσε buy out 600.000 ευρώ και μάλιστα σε δύο δόσεις, μία το φετινό καλοκαίρι (300 χιλιάδες) και μία το επόμενο, η οποία απορρίφθηκε άμεσα, καθώς δεν πλησιάζει τις απαιτήσεις των Πειραιωτών.

Η ομάδα από τα Εμιράτα ωστόσο θέλει να πάρει τον παίκτη και έτσι κατέθεσε νέα πρόταση στους Πειραιώτες ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ η οποία και αυτή απορρίφθηκε από την διοίκηση των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός δεν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο παραχώρησής του Γουόκαπ, αρκεί η πρόταση να φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ντουμπάι από την πλευρά της δεν θέλει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα και έτσι το σήριαλ συνεχίζεται.

Ο σύλλογος του Πειραιά πάντως δεν πρόκειται να αφήσει ελεύθερο τον παίκτη, καθώς φαίνεται πως τον υπολογίζει κανονικά και για τη νέα σεζόν.