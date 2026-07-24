Η νέα εποχή του Γιούργκεν Κλοπ στην εθνική Γερμανίας ξεκίνησε και επίσημα την Παρασκευή (24/7), καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε την πρόσληψή του και ακολούθησε η παρουσίασή του μέσω συνέντευξης Τύπου στη Φρανκφούρτη.

Ο άλλοτε τεχνικός της Λίβερπουλ, της Ντόρτμουντ και της Μάιντς διαδέχεται τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο της «Μάνσαφτ», αποτελώντας τον 13ο ομοσπονδιακό προπονητή στην ιστορία της εθνικής Γερμανίας.

Η συμφωνία ανάμεσα στην DFB και τον Γερμανό τεχνικό είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό διάστημα, όμως πλέον πήρε επίσημη μορφή. Ο Κλοπ υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας μέχρι το 2030, με στόχο να οδηγήσει τη Γερμανία σε μια νέα επιτυχημένη περίοδο.

Στο πλευρό του θα βρίσκονται ως άμεσοι συνεργάτες του οι Πέτερ Κράβιετζ, Πέπιν Λάιντερς και Σβεν Μπέντερ, οι οποίοι θα αποτελέσουν μέρος του νέου τεχνικού επιτελείου.

Ο Κλοπ αναλαμβάνει την αποστολή να επαναφέρει τη Γερμανία στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, δημιουργώντας μια ομάδα με ξεκάθαρη ταυτότητα και υψηλές φιλοδοξίες ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων των επόμενων ετών.

«Την ημέρα που δεν θα με θέλετε πια, θα φύγω, χωρίς καμία αποζημίωση απόλυσης. Αν αύριο πείτε ότι είναι άχρηστος, θα φύγω. Όχι μόνο ένα άτομο, θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από αυτό.

Αν η DFB πει ότι είναι άχρηστος, θα φύγω. Αν συμπεριφερθεί κάποιος άσχημα και δεν αφήσει την οικογένειά μου ήσυχη, θα φύγω. Κρίνετέ με αν κάτι δεν λειτουργήσει.

Χαίρομαι να δουλέψω πάνω σε αυτό. Όλα έχουν να κάνουν με τη δουλειά. Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έχει καριέρα μετά την εθνική ομάδα. Ιδανικά, αυτό είναι το αποκορύφωμα της καριέρας μου» τόνισε.

Μάλιστα, ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός θα συναντήσει σύντομα την Εθνική Ελλάδας, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται στον ίδιο όμιλο (2ο) της League A του Nations League.

Η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 στη Γερμανία, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου την ίδια ώρα, η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη «Μάνσαφτ» στην έδρα της.