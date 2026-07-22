Η πώληση του Μουχαρέμοβιτς στη Λιντς, μέσω της Σασουόλο, απέφερε στη Γιουβέντους ακόμη 19 εκατ. ευρώ και αποτέλεσε το πιο πρόσφατο κεφάλαιο στην ιδιαίτερα επικερδή λειτουργία της ομάδας Next Gen. Από την ίδρυσή της το 2018 έως σήμερα, η δεύτερη ομάδα των «μπιανκονέρι» έχει αποφέρει σχεδόν 200 εκατ. ευρώ σε έσοδα από μεταγραφές, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς πυλώνες του συλλόγου.

Η επένδυση στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών έχει συμβάλει καθοριστικά τόσο στη χρηματοδότηση του μεταγραφικού σχεδιασμού όσο και στη διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας του συλλόγου. Παρότι ορισμένες αποχωρήσεις προκάλεσαν εκ των υστέρων προβληματισμό, το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα θεωρείται ιδιαίτερα θετικό.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Ντιν Χάουσεν. Η Γιουβέντους τον παραχώρησε το 2024 στην Μπόρνμουθ έναντι 15,2 εκατ. ευρώ, συν μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης 15%. Έναν χρόνο αργότερα, ο Ισπανός στόπερ μεταγράφηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 60 εκατ. ευρώ, με την απόφαση της Γιουβέντους να τον πουλήσει τόσο νωρίς να αποτελεί αντικείμενο έντονης κριτικής.

Οι περιπτώσεις Ντραγκούσιν και Ντε Βίντερ

Η πρώτη μεγάλη οικονομική επιτυχία της Next Gen ήρθε το 2022 με τον Ράντου Ντραγκούσιν. Ο Ρουμάνος αμυντικός αποκτήθηκε σε ηλικία 16 ετών με χαμηλό κόστος και παραχωρήθηκε στη Τζένοα έναντι 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 1,8 εκατ. ευρώ προστέθηκαν μέσω μπόνους επίτευξης στόχων. Η Γιουβέντους διατήρησε ποσοστό 20% επί της μεταπώλησης και, όταν ο ποδοσφαιριστής μετακινήθηκε στην Τότεναμ το 2024, εισέπραξε επιπλέον 4,18 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η συγκεκριμένη υπόθεση απέφερε θετικό οικονομικό αποτέλεσμα ύψους 8,73 εκατ. ευρώ.

Παρόμοια στρατηγική ακολουθήθηκε και με τον Κόνι Ντε Βίντερ. Η Τζένοα τον απέκτησε το 2023 αντί 8 εκατ. ευρώ, συν 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους, ενώ η Γιουβέντους εξασφάλισε και ποσοστό μεταπώλησης. Όταν ο Βέλγος αμυντικός μεταγράφηκε στη Μίλαν, οι «μπιανκονέρι» εισέπραξαν ακόμη 3 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του μοντέλου ανάπτυξης και αξιοποίησης ταλέντων μέσω της Next Gen.