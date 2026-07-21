Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η υπόθεση της μετακίνησης του Κινγκς Κάνγκουα στην ΑΕΚ, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για την έκβαση της συμφωνίας.

Το βασικό ζήτημα που εξετάζεται είναι αν ο 27χρονος μέσος θα αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι της Χάποελ Μπερ Σεβά απέναντι στη Βίκινγκ στην Ισλανδία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Champions League. Η πλευρά της ισραηλινής ομάδας φέρεται να επιθυμεί τη χρησιμοποίησή του, προκειμένου να ενισχύσει τις πιθανότητές της για πρόκριση.

Ωστόσο, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, ο Κάνγκουα είχε επικοινωνία με την πρόεδρο της Χάποελ Μπερ Σεβά, Αλόνα Μπαρκάτ, στην οποία γνωστοποίησε ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.

Από την πλευρά της, η Ένωση έχει καταστήσει σαφές πως η συμμετοχή του στο σημερινό παιχνίδι ενδέχεται να επηρεάσει οριστικά την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν διαμηνύσει πως αν ο διεθνής μέσος χρησιμοποιηθεί από τη Χάποελ, η συμφωνία κινδυνεύει να μην προχωρήσει.