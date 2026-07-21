Μια σημαντική αλλαγή στην εμφάνισή του παρουσιάζει ο Βινίσιους Τζούνιορ, καθώς ο Βραζιλιάνος άσος προχώρησε σε διορθωτική πλαστική επέμβαση στο σαγόνι του κατά τη διάρκεια των διακοπών του μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Βραζιλίας επέλεξε να πραγματοποιήσει την επέμβαση στην πατρίδα του, μετά τον αποκλεισμό της «Σελεσάο» από τη διοργάνωση. Ο ίδιος παρέμεινε στη Βραζιλία μαζί με τη σύντροφό του, Βιρτζίνια, ενώ για τη διαδικασία ταξίδεψε από το Μαϊάμι ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Αλεσάντρο Αλαρσάο, ο οποίος ανέλαβε την επέμβαση.

👀 La nueva imagen de Vinicius: el jugador del Real Madrid reaparece públicamente tras someterse a un tratamiento estético.



Una gestión secreta para realzar sus rasgos y armonizar su mentón.



🔗 https://t.co/pMETyFvDfp 🔗 pic.twitter.com/RHZq2m2lDC — ElDesmarque (@eldesmarque) July 21, 2026

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτική κλινική με αυξημένα μέτρα προστασίας, ώστε να διατηρηθεί η ιδιωτικότητα του ποδοσφαιριστή. Το προσωπικό είχε λάβει συγκεκριμένες οδηγίες ασφαλείας, ενώ είχαν απαγορευτεί η λήψη και η δημοσιοποίηση φωτογραφιών ή βίντεο από τον χώρο.

Μετά την επέμβαση, η εικόνα του Βινίσιους έχει διαφοροποιηθεί αισθητά, με τον Βραζιλιάνο να επιστρέφει σταδιακά στις υποχρεώσεις του έχοντας μια ανανεωμένη εμφάνιση.