Το Μουντιάλ του 2026 πέρασε στην ιστορία ως η μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει διεξαχθεί ποτέ. Για πρώτη φορά συμμετείχαν 48 εθνικές ομάδες, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε συνολικά 104 αναμετρήσεις, γεγονός που δημιούργησε νέες συνθήκες και οδήγησε στην αναθεώρηση αρκετών ιστορικών επιδόσεων.

Το σημαντικότερο ρεκόρ που καταρρίφθηκε ήταν εκείνο των συνολικών γκολ. Στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού σημειώθηκαν 308 τέρματα, αριθμός-ρεκόρ για τελική φάση Μουντιάλ.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Ισπανία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική πορεία μέχρι την κορυφή. Η «ρόχα» επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και ολοκλήρωσε το τουρνουά με 14 γκολ ενεργητικό.

Τον τίτλο του πιο θεαματικού αγώνα κατέκτησε ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία, όπου τα «Τρία Λιοντάρια» επικράτησαν με 6-4 σε μία αναμέτρηση με δέκα συνολικά γκολ. Παρά το εντυπωσιακό σκορ, δεν καταρρίφθηκε το διαχρονικό ρεκόρ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο εξακολουθεί να ανήκει στον προημιτελικό του 1954, όταν η Αυστρία νίκησε την Ελβετία με 7-5, σε παιχνίδι με συνολικά δώδεκα τέρματα.

Στη μάχη των σκόρερ, ο Κιλιάν Mπαπέ τερμάτισε στην κορυφή με 10 γκολ, κατακτώντας το Χρυσό Παπούτσι της διοργάνωσης. Πίσω του βρέθηκε ο Λιονέλ Μέσι, που ολοκλήρωσε το τουρνουά με 8 τέρματα, ενώ Τζουντ Μπέλιγχαμ και Έρλινγκ Χάαλαντ μοιράστηκαν την τρίτη θέση με 7 γκολ ο καθένας.

Σε ομαδικό επίπεδο, οι πιο παραγωγικές επιθέσεις του Μουντιάλ ανήκαν στην Αγγλία και τη Γαλλία, καθώς αμφότερες ολοκλήρωσαν τη διοργάνωση έχοντας σημειώσει από 20 γκολ, περισσότερα από κάθε άλλη εθνική ομάδα.