Ο Ζινεντίν Ζιντάν επιστρέφει στους πάγκους. Ο μεγάλος «Ζιζού» συμφώνησε σε όλα με την Ομοσπονδία της Γαλλίας και είναι έτοιμος να αναλάβει την Εθνική ομάδα, μετά την αποχώρηση του Ντιντιέ Ντεσάν.

Ο Ζιντάν θα υπογράψει τις επόμενες ημέρες το συμβόλαιο του, ενώ έχει επιλέξει ήδη το επιτελείο του. Ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής θα υπογράψει εκτός απροόπτου συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, για να οδηγήσει τους «τρικολόρ» τόσο στο EURO 2028, όσο και στο Μουντιάλ του 2030.

Η Εθνική Γαλλίας θα είναι η δεύτερη μεγάλη προπονητική πρόκληση της καριέρας του, μετά την απόλυτα επιτυχημένη θητεία του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση τριών συνεχόμενων Champions League (2016, 2017, 2018) και ενός πρωταθλήματος Ισπανίας.