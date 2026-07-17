Μετά από 123 χρόνια ιστορίας η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας του 2001, η Μποαβίστα διαλύεται. Η ομάδα του Οπόρτο ιδιοκτησίας του Ζεράρ Λόπεζ, αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα τον περασμένο Νοέμβριο, αντιμετωπίζοντας οικονομικά προβλήματα και θα σταματήσει τη λειτουργία της στο τέλος του Ιουλίου.

Όπως αναφέρουν τα Πορτογαλικά ΜΜΕ η αυλαία έπεσε μετά από δικαστική απόφαση, η οποία υποχρεώνει τον σύλλογο να σταματήσει κάθε δραστηριότητα μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Οι εγκαταστάσεις θα εκκενωθούν, τα κλειδιά του γηπέδου θα παραδοθούν και η ομάδα καλείται να αποχωρήσει μέχρι τότε.

Να σημειωθεί πως πριν την Μποαβίστα από τα εθνικά πρωταθλήματα της Γαλλίας αποβλήθηκε και η Μπορντό, ομάδα που επίσης ανήκει στον ιδιοκτήτη της Μποαβίστα, Ζεράρ Λόπεζ.