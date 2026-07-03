Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι μετά από 29 χρόνια επιστρέφει στην Νάπολι, με την ομάδα του Ιταλικού νότου να ανακοινώνει και επίσημα την συμφωνία των δύο πλευρών για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 58χρονος Ιταλός τα τελευταία 16 χρόνια βρέθηκε στον πάγκο μόνο των Μίλαν και Γιουβέντους με δύο διαφορετικές θητείες σε κάθε μία, που διήρκεσαν πέντε και οκτώ χρόνια αντίστοιχα.

Αυτή τη φορά ετοιμάζεται για μία νέα μεγάλη πρόκληση, με στόχο την επιστροφή της Νάπολι στην κορυφή του Ιταλικού ποδοσφαίρου.