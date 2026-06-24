Πραγματικά πίστεψε κανείς ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα έμενε εκτός της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής; Ότι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών θα αποδεχόταν αδιαμαρτύρητα τον ρόλο του κομπάρσου; Ρονάλντο σημαίνει ρεκόρ.

Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης με το Ουζμπεκιστάν, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φρόντισε να στείλει το μήνυμά του προς κάθε κατεύθυνση. Με ένταση, πάθος και βλέμμα γεμάτο αποφασιστικότητα, δήλωσε πως είναι ακόμη εδώ. Ήταν μια αυθόρμητη έκρηξη ενός αθλητή που άκουσε πολλά το τελευταίο διάστημα και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να απαντήσει μέσα στο γήπεδο.

Η συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του είχε φουντώσει μετά τη μέτρια εμφάνιση απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πολλοί έσπευσαν να αμφισβητήσουν τον ρόλο του στην εθνική Πορτογαλίας, ενώ δεν έλειψαν ούτε οι φωνές που υποστήριζαν πως η ώρα της αποχώρησης έχει φτάσει. Ωστόσο, ο Ρονάλντο έχει περάσει ολόκληρη την καριέρα του αποδεικνύοντας ότι… τρέφεται από την αμφισβήτηση.

Κόντρα στο Ουζμπεκιστάν χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να βάλει τέλος στη συζήτηση. Με κίνηση σήμα κατατεθέν μέσα στην περιοχή και άψογο τελείωμα, άνοιξε το σκορ και έδωσε το σύνθημα για μια εμφατική νίκη της Πορτογαλίας με 5-0. Ήταν ένα γκολ με ξεχωριστή σημασία, καθώς τον κατέστησε τον πρώτο ποδοσφαιριστή που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, ένα ακόμη επίτευγμα που προστίθεται σε μια ήδη γεμάτη συλλογή ρεκόρ.

Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι τα νέα για το νέο κατόρθωμα του Λιονέλ Μέσι είχαν λειτουργήσει ως επιπλέον κίνητρο. Οι δύο σπουδαιότεροι ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής συνεχίζουν να γράφουν ιστορία, ακόμη και σε ηλικίες όπου οι περισσότεροι έχουν αποσυρθεί από τη δράση.

Πέρα όμως από τα προσωπικά επιτεύγματα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για την Πορτογαλία είναι η εικόνα της ομάδας. Το σύνολο του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έδειξε ωριμότητα, αυτοπεποίθηση και επιθετική αποτελεσματικότητα. Ο Νούνο Μέντες, ο Ραφαέλ Λεάο και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές συμπλήρωσαν μια βραδιά που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Ρονάλντο μπορεί να μην είναι πλέον ο εκρηκτικός ποδοσφαιριστής που κυριαρχούσε στα άκρα και δημιουργούσε μόνος του τις προϋποθέσεις για το γκολ. Παραμένει όμως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς εκτελεστές που γνώρισε ποτέ το άθλημα. Και όταν η μπάλα φτάνει στα πόδια του μέσα στην περιοχή, εξακολουθεί να δίνει την εντύπωση πως το γκολ είναι σχεδόν αναπόφευκτο.

Το τέρμα απέναντι στο Ουζμπεκιστάν ήταν το 10ο της καριέρας του σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, επίδοση που τον ανέβασε μόνο στην κορυφή των σκόρερ της Πορτογαλίας στη διοργάνωση, ξεπερνώντας ακόμη και τον θρυλικό Εουσέμπιο.

Ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό των πραγματικά σπουδαίων αθλητών. Κάθε φορά που ακούγονται οι προβλέψεις για το τέλος τους, βρίσκουν έναν τρόπο να επιστρέφουν στο προσκήνιο. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στα 41 του χρόνια, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να παραδώσει τα ποδοσφαιρικά του σκήπτρα.