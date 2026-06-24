Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έκλεψε τις εντυπώσεις μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και στη συνέντευξη που ακολούθησε, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τον Λιονέλ Μέσι, με την αντίδρασή του να γίνεται αμέσως θέμα συζήτησης στα social media.

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας συνέχισε να γράφει ιστορία το βράδυ της Τρίτης (23/6), καθώς σημείωσε δύο γκολ στη σαρωτική νίκη με 5-0 απέναντι στο Ουζμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με τα δύο τέρματα που πέτυχε, ο 41χρονος σούπερ σταρ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις Μουντιάλ, ενώ παράλληλα κατέρριψε ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που πετυχαίνει δύο γκολ σε έναν αγώνα της διοργάνωσης.

Λίγη ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Πορτογάλος αστέρας δέχθηκε ερώτηση σχετικά με τον Λιονέλ Μέσι. Η αντίδρασή του προκάλεσε αίσθηση και μέσα σε ελάχιστο χρόνο το σχετικό στιγμιότυπο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και αναπαραγωγές.