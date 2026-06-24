Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έκλεψε τις εντυπώσεις μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και στη συνέντευξη που ακολούθησε, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τον Λιονέλ Μέσι, με την αντίδρασή του να γίνεται αμέσως θέμα συζήτησης στα social media.
Ο αρχηγός της Πορτογαλίας συνέχισε να γράφει ιστορία το βράδυ της Τρίτης (23/6), καθώς σημείωσε δύο γκολ στη σαρωτική νίκη με 5-0 απέναντι στο Ουζμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Με τα δύο τέρματα που πέτυχε, ο 41χρονος σούπερ σταρ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις Μουντιάλ, ενώ παράλληλα κατέρριψε ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που πετυχαίνει δύο γκολ σε έναν αγώνα της διοργάνωσης.
Λίγη ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Πορτογάλος αστέρας δέχθηκε ερώτηση σχετικά με τον Λιονέλ Μέσι. Η αντίδρασή του προκάλεσε αίσθηση και μέσα σε ελάχιστο χρόνο το σχετικό στιγμιότυπο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και αναπαραγωγές.
😅𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢— Diario SPORT (@sport) June 23, 2026
‼️Justo después de escuchar el nombre del argentino, sin embargo, no quiso saber nada más. "Siguiente pregunta", respondió rápidamente, sin dejar acabar al periodista pic.twitter.com/jyFqcDDS6I