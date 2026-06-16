Η δράση στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται καθώς οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής των ομίλων και είναι πέντε, μέχρι στιγμής, οι παίκτες με rating άνω του 9.

Ο Πάτρικ Μπιτς, ο τερματοφύλακας της Αυστραλίας, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη επί της Τουρκίας καθώς είπε «όχι» όσες φορές χρειάστηκε, και δεν ήταν και λίγες, με εντυπωσιακές επεμβάσεις.

Ο Νίκο Σλότερμπεκ, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός, ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Γερμανίας στο 7-1 επί του Κουρασάο, πετυχαίνοντας και γκολ.

Ο Λι Κανγκ-Ιν ήταν ο παίκτης της Νότιας Κορέας που ξεχώρισε στη νίκη της με 2-1 επί της Τσεχίας, με ανατροπή, στον αγώνα της 12ης Ιουνίου.

Ο Μπαλογκάν με δύο γκολ ήταν ο κορυφαίος των ΗΠΑ στο επιβλητικό 4-1 επί της Παραγουάης, με τους Αμερικανούς να ενθουσιάζουν τους φιλάθλους με την απόδοσή τους.

Εξαιρετικός ήταν και ο Ρεζαϊάν του Ιράν, έχοντας γκολ και ασίστ στο 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία, τα ξημερώματα της Τρίτης (16/6).