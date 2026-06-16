Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.

Ο Κοτσόλης και ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα είχαν προσληφθεί στους «πράσινους» τον περασμένο Νοέμβριο, με τον πρώτο να αναλαμβάνει ως αθλητικός διευθυντής και ο Ισπανός ήταν ο τεχνικός διευθυντής. Τώρα, όμως, αποφασίστηκε πως το καλύτερο θα ήταν να αλλάξουν θέσεις.

Καθήκοντα τεχνικού διευθυντή, επομένως, αναλαμβάνει πλέον ο Κοτσόλης, ενώ ο Ισπανός θα είναι τεχνικός σύμβουλος της ομάδας. «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ομάδας», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.