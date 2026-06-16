Σημαντική ενίσχυση για την Εφές, η οποία προχώρησε στην ολοκλήρωση μιας μεταγραφής με ιδιαίτερο συμβολισμό, ανακοινώνοντας την επιστροφή του Ντάριο Σάριτς στην Κωνσταντινούπολη.

Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της παραμονής του Τζόρνταν Λόιντ, ο τουρκικός σύλλογος παρουσίασε και το μεγάλο του μεταγραφικό «χτύπημα», φέρνοντας ξανά στην Ευρώπη τον έμπειρο Κροάτη φόργουορντ, ο οποίος αφήνει πίσω του μια πολυετή διαδρομή στο ΝΒΑ.

Ο Σάριτς είχε φορέσει τη φανέλα της Εφές την περίοδο 2014-2016, πραγματοποιώντας τότε το αγωνιστικό άλμα που τον οδήγησε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στη διάρκεια της δεκαετούς παρουσίας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου αγωνίστηκε με τις ομάδες των Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Θάντερ, Γουόριορς, Νάγκετς και Κινγκς.

Συνολικά μέτρησε 498 συμμετοχές στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 10,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ ανά παιχνίδι.

Η πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του ήρθε τη σεζόν 2017-18 με τη φανέλα της Φιλαδέλφεια, όταν ολοκλήρωσε τη χρονιά με 14,6 πόντους και 6,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Αντίθετα, η περσινή του παρουσία στο Σακραμέντο ήταν περιορισμένη, καθώς χρησιμοποιήθηκε μόλις σε πέντε αγώνες, με απολογισμό 1 πόντο και 1,2 ριμπάουντ ανά συμμετοχή.

Με την επιστροφή του στην Εφές, ο 31χρονος πλέον Κροάτης επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, επιστρέφοντας στο περιβάλλον όπου συστήθηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πριν από δέκα χρόνια.