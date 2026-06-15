Λουτσέσκου για… Παναθηναϊκό

Τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, το συμβόλαιο του οποίου θα λυθεί κοινή συναινέσει τελικά. Ο δικέφαλος του βορρά έχει καταλήξει στον αντικαταστάτη του ενώ ο Ρουμάνος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ελλάδας. Θα μπορούσε όμως, υπό προϋποθέσεις, να παραμείνει στη χώρα μας. Είναι γνωστή η εκτίμηση του Αλαφούζου για τον Λουτσέσκου και στον Παναθηναϊκό έκαναν σκέψεις για τον Ρουμάνο, δεν μπορούσαν όμως να περιμένουν για να δουν πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Δεν είχαν την άνεση να περιμένουν το τέλος του από τον ΠΑΟΚ. Μελλοντικά όμως ο Λουτσέσκου θα είναι σίγουρα υποψήφιος για τους πράσινους.

Στη λίστα και ο Μπόνγκα

Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τους Μοντέρο, ΜακΙντάιρ και κινείται για την απόκτηση κι άλλου παικταρά. Ο Μπαρτζώκας θέλει μια πολύ δυνατή προσθήκη στους φόργουορντ και το όνομα του Άιζακ Μπόνγκα της Παρτιζάν αρέσει πολύ. Στο συμβόλαιο του 26χρονου Γερμανού, με τον οποίο έχει ήδη γίνει μια πρώτη συζήτηση, υπάρχει buy out ύψους 700.000 ευρώ και είναι θέμα των ερυθρόλευκων το αν θα πληρώσουν ή όχι αυτό το ποσό. Στη λίστα του Μπαρτζώκα πάντως υπάρχουν κι άλλα ονόματα και στον Πειραιά δεν βιάζονται και τόσο, από τη στιγμή που έχουν ήδη κλείσει δύο μεταγραφάρες.

Ο αστερίσκος για Τζόσεφ

Ένας από τους παίκτες που βοήθησαν αρκετά τον Ολυμπιακό και εκτιμά πολύ ο Μπαρτζώκας είναι ο Τζόσεφ. Ο Καναδός γκαρντ κέρδισε ακόμη περισσότερους πόντους στη σειρά των τελικών αλλά η παραμονή του και για τη νέα σεζόν δεν είναι σίγουρη. Από τον ίδιο εξαρτάται. Αν δεχθεί να είναι πίσω από τους Μοντέρο, ΜακΙντάιρ και Γουόκαπ, να είναι δηλαδή τέταρτος γκαρντ, στον Πειραιά θα τον κρατήσουν στην ομάδα με μεγάλη χαρά. Αν δεν το δεχθεί, τότε οι δύο πλευρές θα χωρίσουν σαν φίλοι.

Για ποιον θα μπει σφήνα;

Στον Παναθηναϊκό θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στο θέμα του προπονητή και μετά θα δουν και τα μεταγραφικά. Είτε είναι ο Αταμάν πάντως είτε κάποιος άλλος, ο Γιαννακόπουλος ξέρει πως όχι μόνο για αγωνιστικούς αλλά και για επικοινωνιακούς λόγους θα πρέπει να ρίξει… βόμβες στις μεταγραφές. Και αυτό που αναρωτιούνται ήδη ορισμένοι, είναι σε ποια μεταγραφή του Ολυμπιακού θα προσπαθήσει να μπει σφήνα… Έγινε στην υπόθεση Μιλουτίνοφ, έγινε με τον Βεζένκοβ, μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι θα γίνει και φέτος.

Εξελίξεις με Μπιανκόν

Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό δεν έχει ενδιαφέρον μόνο το ποιοι θα αποκτηθούν αλλά και το ποιοι θα πωληθούν. Υποψήφιος προς παραχώρηση είναι και ο Μπιανκόν, για τον οποίο υπάρχει εδώ και καιρό ενδιαφέρον από τη Λανς. Δεν είναι η μόνη ομάδα που τον έχει στη λίστα της όμως. Ενδιαφέρον υπάρχει κι από άλλες ομάδες, το όνομα της Άντερλεχτ κυκλοφορεί τα τελευταία 24ωρα, οπότε οι Γάλλοι θα έχουν ανταγωνισμό. Οι ερυθρόλευκοι πάντως δεν έχουν ιδιαίτερη προτίμηση και περιμένουν επίσημες προτάσεις για τον Γάλλο αμυντικό που έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο.

«Ο Ηλιόπουλος τους έφταιγε…»

Με σκωπτικό ύφος σχολίαζαν στην ΑΕΚ τα όσα έγιναν στους τελικούς του μπάσκετ με το ξύλο ανάμεσα σε Τζόουνς – Ναν, τις ανακοινώσεις, τις τιμωρίες κλπ. Για ακόμη μία χρονιά οι τελικοί της Basket League έγιναν μέσα σε εντελώς τοξικό κλίμα και στη Νέα Φιλαδέλφεια σχολιάζουν, όχι επισήμως, το γεγονός πως τα ΜΜΕ δεν έδειξαν την ίδια διάθεση να καυτηριάσουν γεγονότα, δηλώσεις και… μπουκέτα, όπως είχαν κάνει με την ομιλία του Ηλιόπουλου στη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και δεν έχουν και άδικο, εδώ που τα λέμε. Δεν γίνεται να είναι… επικίνδυνος ο Ηλιόπουλος επειδή είχε αναφερθεί και σε κοινωνικά ζητήματα και να μην είναι επικίνδυνα όσα έγιναν φέτος στο μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα.