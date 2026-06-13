Η ώρα της στέψης στο πρωτάθλημα της Basket League έφτασε. Μετά από τέσσερις αναμετρήσεις, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο ΣΕΦ στον πέμπτο και τελευταίο τελικό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Οι δύο ομάδες εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους και πέτυχαν από δύο νίκες η κάθε μια και πλέον στο κατάμεστο ΣΕΦ, οι δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι θα δώσουν την τελική τους μάχη.

Ο Ολυμπιακός είναι πλήρης, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει στη διάθεσή του και τον Τάιλερ Ντόρσει και απομένει να ξεκαθαρίσει η τελική του εξάδα των ξένων και ποιοι θα μείνουν εκτός παιχνιδιού.

Από την άλλη, για τον Παναθηναϊκό ο Έργκιν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Κώστα Σλούκα, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τζέντι Όσμαν.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα:

Game 1: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-76

Game 2: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 68-58

Game 3: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 102-92

Game 4: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 93-86