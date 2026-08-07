Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν ολοκληρώσει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού, καθώς ο Ρόδρι έχει αποφασίσει να φορέσει τη φανέλα των «μπλαουγκράνα», αφήνοντας πίσω το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρότι οι «μερένγκες» εμφανίζονταν να έχουν προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση και να βρίσκονται κοντά σε προφορική συμφωνία με τον Ισπανό μέσο, οι Καταλανοί κινήθηκαν αποφασιστικά τις τελευταίες ώρες. Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα είχαν σειρά επαφών τόσο με την πλευρά του ποδοσφαιριστή όσο και με τον ίδιο, ενώ καθοριστική φέρεται να ήταν και η τηλεφωνική επικοινωνία του Χάνσι Φλικ με τον 30χρονο χαφ, κατά την οποία του ανέλυσε τον ρόλο που προορίζεται να έχει στη νέα ομάδα.

Με τη συναίνεση του Ρόδρι δεδομένη, το βάρος μεταφέρεται πλέον στις διαπραγματεύσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία φέρεται να αξιώνει περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.

Την οριστική επιλογή του ποδοσφαιριστή επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπός του, δηλώνοντας: «Από σεβασμό προς τη Ρεάλ, που συμπεριφέρθηκε άψογα, ο Ρόδρι τους ενημέρωσε ότι η απόφασή του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα».