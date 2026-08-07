Από το 2019 που υπεγράφη μεταξύ της Άγκυρας και της κυβέρνησης της Τρίπολης στη Δυτική Λιβύη το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο που αφορά στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και το οποίο παραβιάζει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκίνησε μια συστηματική διείσδυση της Τουρκίας στη Λιβύη. Διότι αμέσως μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπεγράφη και μία συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας και εκπαίδευσης.

Στη βάση της συμφωνίας αυτής με την τότε Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας υπό τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ, η Τουρκία στην ουσία έβαλε «πόδι» σε δύο βάσεις, μία ναυτική και μία αεροπορική. Η ναυτική βάση βρίσκεται στη Μιζράτα και από το 2019 η Τουρκία διατηρεί εκεί παρουσία με τέσσερα πλοία, μία task force, που αποτελείται από δύο κορβέτες και δύο φρεγάτες. Επίσης διατηρεί και την αεροπορική βάση στην Αλ-Ουατίγια. Αμφότερες οι βάσεις, ναυτική και αεροπορική, βρίσκονται στη βορειοδυτική Λιβύη.

Χτες το Al Monitor αποκάλυψε ότι ο επικεφαλής της Τουρκικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, συναντήθηκε στην Άγκυρα με ανώτερους Λίβυους αξιωματούχους, καθώς η Τουρκία εντατικοποιεί τις προσπάθειές της να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των αντίπαλων κυβερνήσεων της ανατολικής και της δυτικής Λιβύης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψης υψηλόβαθμης λιβυκής αντιπροσωπείας, στην οποία συμμετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, Αμπντουλσαλάμ αλ-Ζούμπι, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Ιμπραήμ Ντμπεϊμπέχ και ο υπουργός Εσωτερικών Εμάντ Τραμπέλσι.

Οι αξιωματούχοι είχαν ξεχωριστές συνομιλίες με τον Καλίν και τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Η Τουρκία, που ήταν ο βασικός υποστηρικτής των δυνάμεων της Τρίπολης απέναντι στον Λιβυκό Εθνικό Στρατό του Χάφταρ μέχρι την εκεχειρία του 2020, έχει έκτοτε αρχίσει να προσεγγίζει τις ανατολικές αρχές της Λιβύης, επιδιώκοντας να διατηρήσει την επιρροή της στη βορειοαφρικανική χώρα και να προστατεύσει τα οικονομικά και στρατηγικά της συμφέροντα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα των επαφών του Καλίν πήρε έκταση και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το τουρκικό δημόσιο δίκτυο TRT, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις στη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή, στα μέτρα για την εμβάθυνση της τουρκο-λιβυκής συνεργασίας και στις συνεχιζόμενες προσπάθειες διατήρησης της σταθερότητας στη χώρα. Δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εδαφική και πολιτική ενότητα της Λιβύης, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την επανένωση των ανατολικών και δυτικών διοικήσεων της χώρας σε ένα ενιαίο εθνικό πλαίσιο.

Ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζουν και οι Αμερικανοί, καθώς ο Μασάντ Μπούλος, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, πραγματοποίησε σειρά επαφών μεταξύ των αντίπαλων στρατοπέδων της Λιβύης είτε στην Τρίπολη είτε στη Βεγγάζη είτε σε άλλο σημείο όπως στη Μάλτα.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί «αγκάθι» στις σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης και πρόβλημα στο να προχωρήσουν οι συνομιλίες για την οριοθέτηση ΑΟΖ. Πολύ περισσότερο που η Τουρκία, μέσω και της ενεργοποίησης του Καλίν, αποσκοπεί εν μέρει στο να πείσει το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης να επικυρώσει την παράνομη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες, ενώ μια ευρύτερη διαδικασία πολιτικής ενοποίησης θα μπορούσε να προσδώσει μεγαλύτερη νομιμοποίηση στην επιρροή της Τουρκίας σε ολόκληρη τη Λιβύη.