Έντονη είναι η ανησυχία αναφορικά με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφονται και στην Αττική και οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.

Ο παθολόγος, κλινικός φαρμακολόγος και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αναστάσιος Σπαντιδέας, μίλησε το πρωί της Παρασκευής 7/8 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», και εξήγησε ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας ανησυχήσουν, ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά και τι πρέπει να περιλαμβάνει το φαρμακείο των διακοπών.

Όπως δήλωσε, η εξάπλωση του ιού συνδέεται με την παρουσία κουνουπιών σε περιοχές όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, τα οποία αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για την αναπαραγωγή τους.

Τόνισε, ωστόσο, ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, καθώς περιστατικά καταγράφονται κάθε καλοκαίρι, με τη μεγαλύτερη έξαρση να παρατηρείται από τον Αύγουστο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

«Το σημαντικότερο μέτρο προστασίας είναι η χρήση εντομοαπωθητικών, καθώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις μετακινήσεις και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, συνέστησε την επιλογή ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του σώματος, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη παρουσία κουνουπιών. Αναφερόμενος στα συμπτώματα που θα πρέπει να κινητοποιήσουν τους πολίτες, ο κ. Σπαντιδέας επισήμανε ότι ο υψηλός και επίμονος πυρετός είναι το βασικό προειδοποιητικό σημάδι, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από εξανθήματα ή έχει προηγηθεί τσίμπημα κουνουπιού.

«Η πλειονότητα των περιστατικών αυτοϊάται και μοιάζει με μια βαριά γρίπη. Ωστόσο, ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να εμφανίσει σοβαρή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις αποβαίνει ακόμη και θανατηφόρα», προειδοποίησε.

Τι πρέπει να περιέχει ένα πλήρες φαρμακείο διακοπών

Ο γιατρός στάθηκε ακόμη στην προσοχή που απαιτείται κατά τους θερινούς μήνες στη λήψη φαρμάκων από άτομα με χρόνια νοσήματα. Όπως είπε, οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη εφίδρωση μπορεί να προκαλέσουν αφυδάτωση και πτώση της αρτηριακής πίεσης, γεγονός που ενδέχεται να επιβάλει αναπροσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής.

«Πριν φύγουμε για διακοπές, είναι σημαντικό να συμβουλευόμαστε τον θεράποντα ιατρό μας, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας, ιδιαίτερα σε φάρμακα για την υπέρταση, την καρδιακή ανεπάρκεια και άλλα χρόνια νοσήματα», σημείωσε.

Τέλος, συνέστησε στους ταξιδιώτες να έχουν μαζί τους ένα πλήρες κιτ πρώτων βοηθειών, ειδικά όταν επισκέπτονται απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά. Όπως ανέφερε, αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει γάζες, επιδέσμους, αντισηπτικό, αντιπυρετικά, παυσίπονα, αντιισταμινικά χάπια και αλοιφές για τσιμπήματα, καθώς και φάρμακα για την αντιμετώπιση της διάρροιας.

«Ένα σωστά οργανωμένο φαρμακείο ταξιδιού μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο και να μας γλιτώσει από δυσάρεστες καταστάσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών», κατέληξε ο Αναστάσιος Σπαντιδέας.