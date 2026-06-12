Ο CEO της ομάδας εργασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, Άντριου Τζουλιάνι, επιβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα παραστεί στην πρεμιέρα της εθνικής ομάδας Ανδρών των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Παραγουάη, την Παρασκευή.

Η απουσία του Αμερικανού προέδρου από το παιχνίδι στο στάδιο του Λος Άντζελες στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια είχε ήδη προεξοφληθεί, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι και ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν.

Ο Τζουλιάνι, σε δηλώσεις του στο TalkSport, απέδωσε την απουσία του Τραμπ στο ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμά του, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο ενεργής παρουσίας του στη διάρκεια του τουρνουά.

«Δεν θα παραστεί τελικά στον εναρκτήριο αγώνα. Όπως έχουμε πει, το πρόγραμμά του είναι ιδιαίτερα πιεσμένο. Ωστόσο αναμένω ότι θα εμπλακεί περισσότερο όσο προχωρά το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «με τον πρόεδρο Τραμπ ποτέ δεν πρέπει να αποκλείεις το απρόβλεπτο», υπογραμμίζοντας πως η παρουσία του στη διοργάνωση μπορεί να αυξηθεί στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι είναι ασυνήθιστο για αρχηγό κράτους διοργανώτριας χώρας να απουσιάζει από την πρεμιέρα της εθνικής του ομάδας σε Μουντιάλ, με ηγέτες όπως ο Εμίρης του Κατάρ το 2022 και ο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018 να έχουν δώσει το «παρών».

Ο Τραμπ διατηρεί στενή σχέση με τη FIFA και τον Τζιάνι Ινφαντίνο, ενώ έχει στο παρελθόν παρακολουθήσει πλήθος μεγάλων αθλητικών γεγονότων στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί η παρουσία του σε αγώνες της τρέχουσας διοργάνωσης.