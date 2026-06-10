Γνωστές έγιναν οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή σχετικά με τα όσα συνέβησαν στον τρίτο τελικό της σειράς, με τον Ολυμπιακό να τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και τον Εργκίν Αταμάν να απαλλάσσεται από κάθε κατηγορία.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού είχε κληθεί σε απολογία για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο ΣΕΦ, όταν είχε βγάλει το σακάκι του στον πάγκο της ομάδας, ωστόσο ο αθλητικός δικαστής έκρινε πως δεν προκύπτει παράπτωμα που να επισύρει ποινή.

Αντίθετα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 2.800 ευρώ, εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων που ακούστηκαν από την εξέδρα των φιλάθλων της στον τρίτο τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή της σειράς, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο επόμενο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, με το σκορ των τελικών να βρίσκεται στο 2-1 υπέρ των Πειραιωτών, μετά τη νίκη τους με 102-92 στον τρίτο αγώνα στο ΣΕΦ.

Η σειρά παραμένει ανοιχτή, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν τη μάχη για τον τίτλο σε ένα ιδιαίτερα έντονο αγωνιστικό και επικοινωνιακό περιβάλλον.

Αναλυτικά

121/10.06.2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τηΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) που διεξήχθη στις 08.06.2026.

120/10.06.2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ