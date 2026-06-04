Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media βίντεο με 18 φάσεις του πρώτου τελικού της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό, εκφράζοντας και με αυτόν τον τρόπο τα παράπονά του για τη διαιτησία.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 82-76 στο ΣΕΦ το βράδυ της Τετάρτης (3/6), σε ένα ματς στο οποίο είχαν παράπονα από τους διαιτητές, τα οποία εκφράστηκαν τόσο με τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν όσο και με τις αναρτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΑΕ έφτιαξε ένα βίντεο με 18 φάσεις από το πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών, θέλοντας να δείξουν πως οι διαιτητές σφύριζαν με διαφορετικά κριτήρια τα φάουλ.

Οι τελικοί θα συνεχιστούν την Παρασκευή (5/6) με το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο για τον Παναθηναϊκό για να κάνει το 1-1.