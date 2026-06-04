Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 82-76 από τους «ερυθρόλευκους» και έχουν παράπονα από τη διαιτησία τόσο για τις βολές, οι οποίες ήταν 29-5 εις βάρος τους, όσο και για το φάουλ υπέρ του Φουρνιέ. Παράπονα που εξέφρασε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ με stories που ανέβασε στο Instagram. Σε άλλο story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε «mention» τη Νέα Δημοκρατία ενώ για το φάουλ εις βάρος του Ναν και υπέρ του Φουρνιέ που σφυρίχθηκε στο τελευταίο λεπτό, σχολίασε: «Εγώ αντιαθλητικό, πάντως, το είδα».

Λίγες ώρες αργότερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε σε σχόλιο φίλου του Παναθηναϊκού πως έγινε επίδειξη δύναμης εις βάρος της ομάδας του: «Θα συμφωνήσω αλλά εδώ δεν έχει να κάνει με τον ΟΣΦΠ ούτε τους ιδιοκτήτες του. Απλά απολαμβάνουν την εύνοια που τους παρέχεται.

Εδώ είναι καθαρά η διαστροφή και η ανάγκη για αυταρχισμό σε όλα τα επίπεδα του μπάσκετ από έναν άνθρωπο ακατάλληλο να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση εξουσίας, διότι βγάζει όλα του τα συμπλέγματα. Ατελείωτα ακούγονται από παντού αλλά κανείς δεν τολμάει να μιλήσει. Όλοι ξεροσταλιάζουν για ένα από τα πολλά που μοιράζονται από τον προς το παρόν untouchable, είτε σε θέση είτε σε εύνοια είτε σε ό,τι χρειαστεί.

Είναι απλά μέχρι να γυρίσει το μάτι κανενός τρελού που θα είναι έτοιμος να ξοδέψει δικά του για να ανταγωνιστεί τα ταμεία που διαχειρίζεται το σύστημα. Διότι δυστυχώς κανείς με εξουσία μεγαλύτερη δεν τον ενοχλεί. Κάνει ό,τι μπορεί.

Ακούω λύση αλλά:

όχι το να μην πάνε αθλητές μας στην εθνική,

όχι το να ελληνοποιήσω όποιον γουστάρω κάνοντας κακό στην Ελλάδα,

όχι οτιδήποτε έχει βία.

Εγώ το μόνο που θέλω, αφού δεν υπάρχει διάθεση αντιπαράθεσης με τον μπασκετικό Ολυμπιακό, τουλάχιστον να ζητήσουν έκθεση από τον Υπουργό Αθλητισμού για την έρευνα που οφείλει να κάνει για την εντιμότητα του αθλήματος, αλλά και να μας διασφαλίσει κάποιος ότι δεν θα ξαναγίνουν οι εκλογές με τον δοκιμασμένο ουκ ολίγες φορές αυγενακικό ηλεκτρονικό τρόπο εκλογών».