Αρκετά τα παράπονα του Παναθηναϊκού για την διαιτησία του Game 1 στο ΣΕΦ και την ήττα από τον Ολυμπιακό με 82-76. Μετά το τέλος, οι «πράσινοι» εξέδωσαν και ανακοίνωση με την οποία ανέφεραν ότι θα πολεμήσει η ομάδα έως το τέλος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ένω έκαναν και αναφορά στην Κυβέρνηση. Ανάρτηση έκανε και ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος που τόνισε μεταξύ άλλων: «Η αδικία έχει όρια και τα όρια αυτά έχουν ξεπεραστεί. Το γνωρίζουν ακόμα και εκείνοι που οφείλουν να παραιτηθούν, αλλά δεν έχουν το θάρρος να το πράξουν».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παρθενόπουλου: «Φτάνει πια τα μάτια μας δεν αντέχουν άλλο. Ολόκληρος ο κόσμος βλέπει. Η αδικία έχει όρια και τα όρια αυτά έχουν ξεπεραστεί. Το γνωρίζουν ακόμα και εκείνοι που οφείλουν να παραιτηθούν, αλλά δεν έχουν το θάρρος να το πράξουν.

Και αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο.

Ό,τι χτίστηκε τα τελευταία χρόνια με μόχθο και βαθύ Ελληνικό πνεύμα καταρρέει.

Τα πραγματικά περιστατικά είναι γνωστά.

Οι ευθύνες είναι προσδιορισμένες και αναμφισβήτητες.

Δεν χωράει άλλη παράταση, άλλη δικαιολογία, άλλη σιωπή.

Όσοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ας το πράξουν με αξιοπρέπεια, όσο ακόμα υπάρχει αυτή η επιλογή.

Διότι η Ιστορία και ό,τι άλλο έπεται, δεν θα είναι εξίσου επιεικής».