Νέα τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με αφορμή τη διαιτησία του χθεσινού πρώτου τελικού, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο ιδιοκτήτης του «Τριφυλλιού» χωρίς να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram…

«Τρία χρόνια κρούω τον κώδωνα του κινδύνου, με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια. Αν πάλι δεν ακούετε ή δεν θέλετε να τον ακούσετε, δεν φταίω εγώ πάλι. Εγώ έκανα οτι όφειλα, αλλά δεν…

Τώρα με απόλυτα καθαρή τη συνείδησή μου, θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε».