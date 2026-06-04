Ο Σιλβέν Φρανσίσκο συγκαταλέγεται στα ονόματα που φέρονται να απασχολούν τον Παναθηναϊκό ενόψει της νέας σεζόν, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία.

Την ίδια στιγμή, σε πρόσφατες αναφορές από το εξωτερικό γίνεται λόγος για έντονη κινητικότητα γύρω από τον σχεδιασμό των «πρασίνων», με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ και την αναβάθμιση της περιφερειακής γραμμής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γάλλος γκαρντ εμφανίζεται να βρίσκεται στη λίστα πιθανών επιλογών, ως ένας από τους παίκτες που εξετάζονται για τον ρόλο του δημιουργού.

Σύμφωνα με το ισπανικό «encestando», ο Παναθηναϊκός έχει διαμορφώσει ήδη μια ευρύτερη λίστα στόχων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με ονόματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Όπως αναφέρεται, ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος προορίζεται για τη θέση του πόιντ γκαρντ, σε περίπτωση αποχωρήσεων ή αλλαγών στο ρόστερ.

Παράλληλα, στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι η επιλογή του συγκεκριμένου παίκτη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης της ομάδας, με έμφαση στη δημιουργία μιας πιο ποιοτικής και ισορροπημένης περιφερειακής γραμμής, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας σεζόν.