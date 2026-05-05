Ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μονακό μετά από τέσσερις γεμάτες σεζόν, στις οποίες αποτέλεσε σταθερό κομμάτι της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Dubai BC έχει προχωρήσει σημαντικά τις επαφές μαζί του και οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο 32χρονος άσος προέρχεται από την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του στη EuroLeague, καταγράφοντας 9,6 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και υψηλή συνολική επιρροή στο παιχνίδι της Μονακό, με σταθερή παρουσία σε λιγότερο από 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Μάλιστα, προς το τέλος της regular season ανέβασε αισθητά την απόδοσή του, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια της ομάδας για είσοδο στα playoffs. Στα τελευταία παιχνίδια ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ενώ ξεχώρισε ιδιαίτερα με την εμφάνιση των 30 πόντων απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, επίδοση που αποτέλεσε προσωπικό ρεκόρ στη διοργάνωση.

Η παρουσία του στη Μονακό συνδέθηκε με σημαντικές επιτυχίες, καθώς συμμετείχε σε συνεχόμενες πορείες προς την τελική φάση της EuroLeague και σε δύο Final Four, φτάνοντας μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης το 2025.

Με εμπειρία και από το NBA με τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς, αλλά και με ισχυρό ευρωπαϊκό παρελθόν από τη Ράτιοφαρμ Ουλμ, ο Μπλόσομγκεϊμ φαίνεται έτοιμος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στη Μέση Ανατολή.