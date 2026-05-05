Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League. Παράλληλα, κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σημαίνει και εισιτήριο για τα Playoffs του Champions League, εκεί όπου η Ένωση θα χρειάζεται μια μόνο πρόκριση για να περάσει στη League Phase. Ο media consultant της UEFA Ανδρέας Δημάτος, με ανάλυση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ανέλυσε το τι χρειάζεται η ΑΕΚ αγια να είναι στους ισχυρούς στα Playoffs του Champions League.

Τι ισχύει για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

Αναλυτικά τονίζει ο Ανδρέας Δημάτος: «Αν ολοκληρώνονταν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα δεδομένα για τον πρωταθλητή Ελλάδας στα προκριματικά του επόμενου Champions League θα είχαν ως εξής:

Η ΑΕΚ θα είχε τον έκτο καλύτερο συντελεστή από τις 43 πρωταθλήτριες ομάδες που θα μετείχαν στο champions path για τα πέντε εισιτήρια στη League Phase και με δεδομένο ότι η Σαχτάρ Ντόνετσκ με τον υψηλότερο συντελεστή θα έπαιρνε το spot του κατόχου του τροπαίου, θα βρισκόταν στους πέντε ισχυρούς των πλέι οφ μαζί με Ερυθρό Αστέρα, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν, ομάδες τις οποίες θα απέφευγε στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου.

Υποψήφιοι αντίπαλοί της θα ήταν δεδομένα η Βίκινγκ, πρωταθλήτρια Νορβηγίας, η Χαρτς που παραμένει πρώτη στη Σκωτία, η αυστριακή ΛΑΣΚ που επανέκτησε απόψε το προβάδισμα και δύο ακόμα ομάδες που θα έφταναν από τους προηγούμενους προκριματικούς. Ανάμεσά τους η πρωταθλήτρια Σλοβενίας, Τσέλιε, η πρωταθλήτρια Κύπρου, Ομόνοια, η πρωταθλήτρια Ιρλανδίας, Σάμροκ Ρόβερς κ.α.

Για να διατηρηθεί η ευνοϊκή αυτή κατάσταση για την ΑΕΚ θα πρέπει να μην αλλάξουν τα δεδομένα σε Σκωτία, Δανία, Αυστρία και Ουγγαρία με τις Χαρτς, Ααρχους, ΛΑΣΚ και Γκιόρ να παραμείνουν στην πρώτη θέση μέχρι το τέλος!

Ο ΠΑΟΚ θα είχε τον δεύτερο καλύτερο συντελεστή πίσω από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, που θα πήγαινε απευθείας στη League Phase και θα μετείχε στα προκριματικά με τον κορυφαίο συντελεστή όλων των πρωταθλητριών ομάδων των χωρών από την 11η έως την 55η θέση της βαθμολογίας της UEFA και φυσικά θα ήταν επίσης ισχυρός.

Δεν υπάρχει κανένα πιθανό σενάριο εξέλιξης των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για να μην είναι ο ΠΑΟΚ ισχυρός στα πλέι οφ!

Ο Ολυμπιακός θα είχε τον καλύτερο συντελεστή και των 43 πρωταθλητών και θα έπαιρνε από τη Σαχτάρ την απευθείας θέση στη League Phase του επόμενου Champions League αποφεύγοντας τη διαδικασία των πλέι οφ. Τη θέση του πρωταθλητή Ελλάδας στα πλέι οφ θα έπαιρνε η Σαχτάρ που θα ανέβαινε από τον δεύτερο προκριματικό στα πλέι οφ!

Δεν υπάρχει κανένα πιθανό σενάριο εξέλιξης των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για να χάσει ο Ολυμπιακός την απευθείας θέση στο επόμενο Champions League, αν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα!»