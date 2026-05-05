Το 2-0 του Ολυμπιακού στα παιχνίδια του ΣΕΦ και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι δύο νίκες, ανέδειξαν ξεκάθαρα τη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι «Ερυθρόλευκοι», με το βάθος και την ποιότητα του γεμάτου ρόστερ τους, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε σαφώς ανώτερο επίπεδο από τη συγκεκριμένη εκδοχή της Μονακό. Μετά το επιβλητικό 91-70 του πρώτου αγώνα, ακολούθησε ακόμη πιο άνετα το 94-64 στο δεύτερο παιχνίδι, με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 21 πόντους και τον Φουρνιέ να προσθέτει 16.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διαχειρίστηκε αποτελεσματικά και τις δικές της απουσίες, καθώς ο Γουόρντ (7 π., 2.9 ριμπ., 2.4 ασίστ) δεν ταξίδεψε λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ο Μόρις (1.9 π., 1.6 ασίστ) έμεινε εκτός δωδεκάδας και στα δύο παιχνίδια εξαιτίας μυϊκού σπασμού. Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα του Ολυμπιακού παρέμεινε σταθερή και πειστική. «Όταν μπήκαμε στα πλέι οφ ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε όσο πιο σοβαρά γίνεται και να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας. Όλοι οι παίκτες είναι πολύ συγκεντρωμένοι στις προπονήσεις, θέλουμε να πάμε σε ακόμα ένα Final Four και πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαρτζώκας.

Από την άλλη πλευρά, για τη Μονακό, ακόμη και η παρουσία της στα Playoffs της EuroLeague συνιστά υπέρβαση, αν ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από τα μέσα της σεζόν και μετά. Ούτε στο πρώτο παιχνίδι (91-70), ούτε στο δεύτερο (94-64), κατάφερε να σταθεί πραγματικά απέναντι σε έναν σαφώς πιο πλήρη αντίπαλο και πλέον στο τρίτο ματς καλείται κυρίως να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική, ώστε να διατηρήσει ελπίδες στη σειρά.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω των σοβαρών απουσιών. Εκτός από τον Μίροτιτς (11 π., 4.3 ριμπ.), που παραμένει τραυματίας, δεν υπολογίζονται επίσης οι Ντιάλο (11.9 π., 4.4 ριμπ.) και Τάις (9.7 π., 5 ριμπ.). Παράλληλα, η ήδη αποδυναμωμένη Μονακό προέρχεται από την ήττα με 114-118 στην παράταση από τη Στρασμπούρ για το πρωτάθλημα Γαλλίας. Το ροτέισον της αναμένεται να περιοριστεί ουσιαστικά σε οκτώ παίκτες.