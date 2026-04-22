Ο Σέρζε Γκνάμπρι δεν θα είναι τελικά έτοιμος για να αγωνιστεί με την εθνική Γερμανίας στο Μουντιάλ 2026, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου.

Ο 30χρονος Γερμανός εξτρέμ τραυματίστηκε το περασμένο Σάββατο (18/4) και μία μέρα μετά έγινε γνωστό ότι δεν θα καταφέρει να βοηθήσει τη Μπάγερν στο υπόλοιπο της σεζόν. Παράλληλα, υπήρχαν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα είναι έτοιμος για το Μουντιάλ 2026 και τελικά δεν θα είναι.

Ο ίδιος ο Γκνάμπρι επιβεβαίωσε ότι δεν θα καταφέρει να πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τονίζοντας ότι θα υποστηρίζει από το σπίτι του τους συμπαίκτες του.

«Οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες για μένα για να τις χωνέψω. Το περασμένο Σαββατοκύριακο κλειδώσαμε το πρωτάθλημα με την Μπάγερν ενώ έχουμε ακόμη δύο τίτλους για να διεκδικήσουμε, όμως δυστυχώς το όνειρό μου να πάρω μέρος με την εθνική Γερμανίας στο Μουντιάλ, τελείωσε για μένα.

Όπως και η υπόλοιπη χώρα, θα υποστηρίζω τα παιδιά από το σπίτι. Τώρα είναι καιρός για μένα να εστιάσω στην αποθεραπεία μου για να προλάβω να είμαι έτοιμος στην έναρξη της νέας σεζόν. Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα», ήταν τα λόγια του παίκτη της Μπάγερν και της εθνικής Γερμανίας.