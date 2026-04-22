Το Περιστέρι νίκησε με 78-75 τον Άρη σε εξ αναβολής παιχνίδι για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και η 5η θέση, όπως και η μάχη του υποβιβασμού, θα κριθεί στο ματς των «κίτρινων» με τον Πανιώνιο.

Το Περιστέρι πήρε τη νίκη αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά του πρώτου αγώνα, άρα οι «κίτρινοι» έχουν το προβάδισμα για την 5η θέση και θα την πάρουν αν νικήσουν εντός έδρας τον Πανιώνιο.

Πρόκειται για το παιχνίδι που θα κρίνει και τη μάχη του υποβιβασμού, καθώς αν νικήσει ο Άρης τότε η ομάδα της Νέας Σμύρνης είναι αυτή που θα υποβιβαστεί.

Πρόκειται για ματς που ενδιαφέρει πολύ και το Μαρούσι, το οποίο θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ και για να παραμείνει στη Stoiximan Basket League χρειάζεται τη νίκη ή έστω την ήττα του Πανιωνίου στο Αλεξάνδρειο.