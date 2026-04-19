Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο -8 πλέον μετά την ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ και ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε στις δηλώσεις του πως η ομάδα του δεν είχε όλα όσα έπρεπε για να διεκδικήσει τη νίκη.

Οι «ασπρόμαυροι» ήθελαν τους τρεις βαθμούς για να πλησιάσουν στο -2 και να βάλουν φωτιά στη μάχη του τίτλου, τελικά όμως ηττήθηκαν και έμειναν στο -8, με τις ελπίδες τους να είναι ελάχιστες πλέον. Όπως και να έχει, ο Λουτσέσκου κλήθηκε να εξηγήσει όσα έγιναν στην Allwyn Arena και είπε τα εξής…

«Οι επιλογές κατά κάποιον τρόπο ήταν και αναγκαστικές, ξεκινώντας με τον Μιχαηλίδη που προπονούνταν με ενοχλήσεις στο γόνατο, Ζίβκοβιτς, Κένι και Μεϊτέ έκαναν μόνο δύο προπονήσεις, οπότε οι επιλογές ήταν συγκεκριμένες. Η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση, ενέργεια, κέρδισε δεύτερες μπάλες και πάλεψε στο γήπεδο. Εμείς δεν είχαμε ενέργεια και δεν ήμασταν έτοιμοι.

Εδώ και δύο μήνες περνάμε δύσκολες καταστάσεις, όταν μία ομάδα είναι «χτισμένη» για να παίζει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είναι δύσκολο να αλλάξει όταν της λείπουν 4-5 κομβικοί ποδοσφαιριστές της. Δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα, πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από σήμερα, ίσως την επιστροφή κάποιων παικτών, έχουμε μπροστά μας έναν κομβικό τελικό Κυπέλλου για να αντιδράσουμε.

Ως συμπέρασμα, ήρθαμε σε ένα πολύ κομβικό ματς χωρίς τα απαιτούμενα για να κερδίσουμε ένα ντέρμπι, κάτι που είχε η ΑΕΚ».