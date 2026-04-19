Στην κατάμεστη Allwyn Arena η ΑΕΚ έστησε πάρτι με καλεσμένο τον ΠΑΟΚ, τον οποίο νίκησε με 3-0 και τον άφησε στο -8, κάνοντας ακόμη ένα μεγάλο βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Ένωση μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και μόλις στο 4ο λεπτό είχε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ με τον Πινέδα, ο οποίος είδε τη μπάλα να του στρώνεται εντός περιοχής μετά το γύρισμα του Ζίνι από αριστερά, ο Τσιφτσής όμως απέκρουσε και κράτησε το 0-0.

Όπως και να έχει, ήταν μια φάση που ξεσήκωσε κι άλλο τον κόσμο στις εξέδρες, ο οποίος έδινε ώθηση στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που συνέχισε να επιτίθεται για το γκολ. Ένα γκολ στο οποίο πλησίασε και στο 19′ καθώς είχε μεγάλη διπλή ευκαιρία με Ζίνι και Βάργκα, στους οποίους είπε «όχι» ο Τσιφτσής.

Οι «ασπρόμαυροι» προσπαθούσαν να κρατήσουν μπάλα και να κάνουν το παιχνίδι τους αλλά δεν μπορούσαν και ήταν κυρίως σε θέση άμυνας, με την Allwyn Arena να… παίρνει φωτιά στο 36′, όταν ο Περέιρα έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Κεντζιόρα στην προσπάθειά του να απομακρύνει τη μπάλα την έστειλε, με το κεφάλι, στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν, πλέον, το προβάδισμα και στα επόμενα λεπτά έκλεισαν στο μισό γήπεδο τον «δικέφαλο του βορρά» και πίεσαν για το δεύτερο γκολ, χωρίς όμως να το πετύχουν. Βασικά, στο 45′ ο Ζίνο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα μετά τη σέντρα του Ρότα, το γκολ όμως δεν μέτρησε καθώς ο Ισπανός διαιτητής σφύριξε επιθετικό φάουλ στον Τσιφτσή.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε δύο αλλαγές για τους φιλοξενούμενους, με τους Μιχαηλίδη και Κένι να αντικαθιστούν Λόβρεν και Σάντσες αντίστοιχα, για να τον ακολουθήσει στο 56′ ο Μάρκο Νίκολιτς: Έξω ο Γκατσίνοβιτς για να μπει ο Κοϊτά, έξω και ο Πένραϊς που δεν μπορούσε να συνεχίσει, για να μπει ο Πήλιος.

Ο ΠΑΟΚ ήθελε να ισορροπήσει την κατάσταση αλλά δεν απέφευγε τα λάθη και δεν μπορούσε να γίνει επικίνδυνος, με την ΑΕΚ, από την άλλη πλευρά, να έχει μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο γκολ στο 63′, όταν ο Βάργκα έβγαλε τετ α τετ τον Ζίνι, ο Τσιφτσής απέκρουσε και ο Περέιρα στην επαναφορά αντί να εκτελέσει πήγε να πασάρει στον Ζίνι και ο Μιχαηλίδης καθάρισε τη φάση.

Η Ένωση κυριαρχούσε στον αγωνιστικό χώρο, είχε απίστευτη υποστήριξη από την εξέδρα και επέμεινε με στόχο να καθαρίσει το παιχνίδι. Και το έκανε με τρόπο που… τρέλανε και τους οπαδούς της: Γκολάρα του Κοϊτά στο 73′, αποφεύγοντας σαν σταματημένους Μπάμπα και Καμαρά πριν εκτελέσει τον Τσιφτσή, για το 2-0 και γκολ και από τον Πινέδα στο 80′ για το 3-0!

Η Allwyn Arena τραγουδούσε για το πρωτάθλημα που πλησιάζει συνεχώς, ο Νίκολιτς απολάμβανε την ομάδα του και οι «ασπρόμαυροι» στο… 86′ φάνηκαν για πρώτη φορά στο παιχνίδι, με το δοκάρι στην κοντινή προσπάθεια του Καμαρά.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς (56′ Πήλιος), Περέιρα (67′ Ζοάο Μάριο), Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (56′ Κοϊτά), Ζίνι (83′ Κουτέσα), Βάργκα.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες (46′ Κένι), Κεντζιόρα, Λόβρεν (46′ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (58′ Καμαρά), Χατσίδης (58′ Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.